ת"א בוחנת: אפליקציה שתנטרל רשתות חברתיות בטלפונים של תלמידים

כחלק מהניסיון של העירייה להוציא את הטלפונים הניידים ממוסדות החינוך, בימים אלה נבחנת אפליקציה שנמצאת בפיתוח ושמטרתה להפוך טלפונים חכמים ל"טיפשים" באמצעות נטרול אפליקציות מסוימות במכשירים בזמן הלימודים
מחבר לירן כוג'הינוף
עיריית תל אביב בוחנת שימוש באפליקציה ניסיונית שתנטרל את אפליקציות הרשתות החברתיות בטלפונים הניידים של תלמידים - כך פורסם הערב (רביעי) במהדורת כאן חדשות. זאת, כחלק מהניסיון של העירייה להוציא את הטלפונים הניידים ממוסדות החינוך.

מדובר באפליקציה שנמצאת בפיתוח, שמטרתה להפוך את הטלפונים החכמים ל"טיפשים" בעת שהותם של התלמידים בבתי הספר. הנושא נמצא בבדיקה הן מבחינת הפיתוח והן מבחינה משפטית.

בנוסף, העירייה הציבה ארוניות להפקדתם של הטלפונים בחמישה בתי ספר על-יסודיים המשתתפים בפיילוט. בבתי ספר אלה נועלים התלמידים את הטלפונים שלהם בלוקרים בתחילת כל יום לימודים.

