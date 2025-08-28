עלייה של 2% בפליטת גזי חממה: הדוח של המשרד להגנת הסביבה

המשרד להגנת הסביבה פרסם הבוקר (חמישי) את דוח הפליטות והעברות לסביבה לשנת 2024.

בדוח עולה תמונה מעורבת: מצד אחד, נרשמה ירידה בפליטות תחמוצות חנקן וגופרית, בזכות הפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל. עם זאת, בעקבות הוראת שעה בתקופת מלחמת חרבות ברזל, נרשמה עלייה של 2% בפליטות גזי חממה, בעיקר מגזי פלואור המשמשים לקירור ולתעשייה.

בנוסף, נרשמה עלייה של 16% בפליטות חומרים מסרטנים ומזהמים אורגניים נדיפים, בעיקר ממפעלי תעשייה וממטמנות, ועלייה בחלקיקים נשימים – בין היתר בשל שריפות חורש, וגם עקב עדכון שיטות החישוב.

במפרץ חיפה דווחו עליות ברוב המזהמים המרכזיים – בשיעור שבין 3% ל־45%.

בדוח הופיע גם דירוג של הערך הכספי כתוצאה החיצונית של המפעלים המזהמים ביותר, הפוגעים בבריאות ובסביבה. בראש הרשימה נמצאות תחנות הכוח "אורות רבין" בחדרה, "רוטנברג" באשקלון ו"גזר" של חברת החשמל, מפעל המלט "נשר" ברמלה, ומתקן "אשכול ייצור אנרגיות".

מבחינה כלכלית, הנזק מזיהום האוויר בישראל ב־2024 נאמד בכ־37 מיליארד שקלים – ירידה של 2% לעומת השנה שעברה – כש־80% ממנו נגרם מ־20 המפעלים הגדולים בארץ.

עידית סילמן, השרה להגנת הסביבה: "נתוני מרשם הפליטות לסביבה לשנת 2024 ממחישים את ההתקדמות של ישראל בצמצום מזהמים ובריכוז המאמצים באפיקים נכונים – צמצום השימוש בפחם, מעבר לאנרגיות מתחדשות, וחשיפה שקופה של הנתונים לציבור. לצד ההישגים, הדוח מדגיש את האתגרים שנותרו. המשרד ימשיך לפעול בנחישות להגנה על בריאות הציבור והסביבה".