בניסיון למגר את התפשטות החצבת: פרמדיקים וחובשים גויסו למאמץ החיסונים

מאז תחילת המגפה אובחנו 770 חולים, אך במשרד הבריאות מעריכים כי ייתכן שישנם אלפים שלא אובחנו. מוקדי ההתפרצות העיקריים - ירושלים, בני ברק ובית שמש
שילוט אזהרה מפני חצבת
שילוט אזהרה מפני חצבת צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

עקב המשך התפשטות החצבת, במשרד הבריאות מגייסים גם פרמדיקים וחובשים למאמץ חיסוני החצבת. כך פורסם הבוקר (חמישי) לראשונה בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

זאת, בניסיון להגדיל את נקודות החיסון, מרפאות ההתחסנות וכמויות האנשים שמתחסנים, בעיקר באזורים שבהם יש התפרצויות כמו ירושלים, בני ברק ובית שמש.

מאז תחילת המגפה אובחנו 770 בני אדם, אולם במשרד הבריאות מעריכים שמספר החולים שלא אובחנו, יכול להגיע גם לאלפים. כזכור
שני פעוטות שלא היו מחוסנים נפטרו מחצבת. כרגע מאושפזים 24 בבתי החולים, רובם ילדים מתחת לגיל שש.

