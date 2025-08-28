מאז תחילת המגפה אובחנו 770 חולים, אך במשרד הבריאות מעריכים כי ייתכן שישנם אלפים שלא אובחנו. מוקדי ההתפרצות העיקריים - ירושלים, בני ברק ובית שמש

עקב המשך התפשטות החצבת, במשרד הבריאות מגייסים גם פרמדיקים וחובשים למאמץ חיסוני החצבת. כך פורסם הבוקר (חמישי) לראשונה בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

זאת, בניסיון להגדיל את נקודות החיסון, מרפאות ההתחסנות וכמויות האנשים שמתחסנים, בעיקר באזורים שבהם יש התפרצויות כמו ירושלים, בני ברק ובית שמש.

כזכור

שני פעוטות שלא היו מחוסנים נפטרו מחצבת. כרגע מאושפזים 24 בבתי החולים, רובם ילדים מתחת לגיל שש.