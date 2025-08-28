מחשש שיבצע פיגוע: נעצר שב"ח שעבד באתר בנייה בתל אביב

צו סגירה למשך 30 ימים ניתן היום (חמישי) לאתר בנייה במרכז תל אביב, בו הועסק שוהה בלתי חוקי תושב השטחים, בעקבות התרעה מיידית מגוף ביטחוני על חשד לפעילות חבלנית עוינת. החשוד נעצר לצד חמישה שוהים בלתי חוקיים נוספים.
החשוד נעצר בתחילת השבוע באתר בנייה ברחוב רופין בתל אביב, לאחר שעל פי החשד, תכנן לבצע פעילות ביטחונית נגד מדינת ישראל. במקביל, נחקרו באזהרה מעסיקי האתר בחשד להעסקת שוהים בלתי חוקיים בניגוד לחוק.
לפני כשבועיים, שוטרי מחוז מרכז עצרו באתר בנייה ברעננה תושב טול כרם בחשד שתכנן לבצע פיגוע ברעננה, כך נמסר מדוברות המשטרה.
בירושלים, הוגש כתב אישום נגד אב ובנו תושבי כפר עקב, שנאשמו בתכנון פיגועים במתווים שונים נגד כוחות הביטחון, פיגוע במועדון במרכז הארץ ובתכנון רצח טייס.