במסגרת הסדר הטיעון הורדו מכתב האישום סעיפי שוחד הנוגעים לרפ"ק ערן מלכה, אך פישר יואשם בין היתר בניסיון תיווך בשוחד ובשיבוש. הפרקליטות תדרוש מאסר בפועל

עשר שנים אחרי האישום: הוגש הסדר טיעון עם עו"ד רונאל פישר

הסדר הטיעון עם עורך הדין רונאל פישר הוגש היום (חמישי) לבית המשפט, עשר שנים אחרי הגשת כתב האישום נגדו. במסגרת ההסדר הורדו מכתב האישום סעיפי שוחד הנוגעים לערן מלכה, ונותרו סעיפים כמו ניסיון תיווך בשוחד, שיבוש ועבירות נוספות.

הצדדים מציגים בפני בית המשפט המחוזי בירושלים את ההסכמות לגבי הסעיפים בכתב האישום המתוקן, וההסדר ידרוש את אישור בית המשפט. בעניין העונש אין הסכמה, והפרקליטות תבקש מאסר בפועל.

הפרשה בעניינו של פישר, עורך דין ואיש תקשורת, התפוצצה בשנת 2015 עם הניסיון המתועד לקבלת שוחד מהאיש החזק בנמל אשדוד, אלון חסן, שטמן לו מלכודת. בית המשפט המחוזי בבאר שבע זיכה את חסן, שהיה יושב ראש ועד העובדים בנמל אשדוד, במשפט השוחד נגדו.

באפריל של אותה השנה נעצר פישר פעם נוספת, לאחר שעוזרתו האישית גויסה כעדת מדינה, בחשד למקרים רבים של תשלום שוחד לקצין משטרה לצורך השגת מידע חסוי על חקירות. בנוסף לפישר נעצרו במסגרת הפרשה איש העסקים עופר נמרודי ופרקליטת מחוז תל אביב לשעבר ושותפתו של פישר, עורכת הדין רות דוד.

רפ"ק ערן מלכה, ראש צוות חקירה לשעבר ביחידה הארצית לחקירות כלכליות, נעצר גם הוא בחשד שהעביר לפישר וללקוחותיו מידע משטרתי חסוי.