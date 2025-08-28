בהמשך להודעה קודמת של בית המשפט, סנגוריו של ראש הממשלה הודיעו לשופטים כי לא יוכלו לייצגו אם המשפט ייערך 4 פעמים בשבוע. דיון בנושא יתקיים ב-8 בספטמבר

סנגוריו של נתניהו: "לא נוכל לייצגו אם יתקיימו 4 דיונים בשבוע"

סניגוריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיעו לבית המשפט המחוזי בירושלים - כהמשך להודעה הקודמת של השופטים - כי אם הדיונים במסגרת משפט רה"מ ייערכו ארבע פעמים בשבוע הם לא יוכלו לייצגו. הסנגורים ביקשו דיון בעניין, והוא יתקיים ביום שני 8 בספטמבר.

לפני כשבועיים הסנגורים פנו לבית המשפט בבקשה לקבל אישור להיפגש איתו, כדי לדון בהחלטה לקיים דיונים במשפטו ארבעה ימים בשבוע. עורך הדין עמית חדד מסר לשופטים כי "צוות ההגנה (המונה שלושה עורכי דין) לא יכול לשאת על שכמו נטל נוסף, ולא יוכל להמשיך ולייצג את ראש הממשלה במשך ארבעה ימים בשבוע".

הדברים הגיעו לאחר שיומיים קודם לכן קבע בית המשפט כי החל מחודש נובמבר הקרוב משפטו של ראש הממשלה יתנהל במשך ארבע ימים בשבוע, מתוכם שלושה יוקדשו לעדות ראש הממשלה. עד כה התנהל המשפט במשך שלושה ימים בשבוע, כששניים מהם הוקדשו לטובת העדות ויום נוסף הוקדש לעדות של עד הגנה.

במקביל, הורו השופטים לבחון פעם נוספת מקומות נוספים בהם ניתן יהיה לקיים את עדות נתניהו ובראשם בית המשפט בבית שמש. השופטים פנו למנהל בתי המשפט כדי לבחון אפשרות ספציפית זו. עדות ראש הממשלה נערכת כעת בבית המשפט בתל אביב. בשל שיקולי אבטחה הוחלט שלא לקיים אותה בבית משפט בירושלים.