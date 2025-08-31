על תרומתם למדינה: הרצוג חשף את רשימת מקבלי "עיטור הנשיא"

בין מקבלי העיטור: ד"ר מרים אדלסון, שייח' מואפק טריף, הסופרת גלילה רון פדר עמית ומו"ל עיתון "בילד" הגרמני מתיאס דופפנר • "מדינת ישראל חבה לכם תודה עמוקה על פועלכם, על המחויבות לערכים של מצוינות, סולידריות וחדשנות", מסר הרצוג למקבלי העיטור

נשיא המדינה, יצחק הרצוג, הודיע היום (ראשון) על הענקת "עיטור הנשיא" לשורת אישים שתרמו תרומה יוצאת דופן למדינת ישראל ולחברה העולמית.

מקבלי העיטור לשנה זו כוללים דמויות בולטות בעולמות המשפט, החברה, התרבות והטכנולוגיה, וביניהם: פרופ' אבי עורי ממובילי רפואת השיקום בישראל, שופט העליון בדימוס ג'ורג' קרא, הסופרת גלילה רון פדר עמית, חוקרת השואה פרופ' דינה פורת, מאבות "אומת הסטארט-אפ" ומייסד מיראביליס (ICQ) ד"ר יוסי ורדי, המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראל שייח' מואפק טריף, מייסד התזמורת האנדלוסית הישראלית מוטי מלכא, הפילנתרופית ומו"ל "ישראל היום" ד"ר מרים אדלסון ומו"ל עיתון "בילד" הגרמני מתיאס דופפנר.

העיטור יוענק בטקס רשמי שיתקיים בבית הנשיא לאחר חגי תשרי, כאשר את המועמדים בחרה ועדה מייעצת בראשות שופט בית המשפט העליון בדימוס, פרופ' יורם דנציגר.

"תרומתכם הייחודית היא דוגמה לעשייה ראויה לציון מיוחד", מסר נשיא המדינה בשיחות שקיים עם כל אחד מהזוכים. "מדינת ישראל חבה לכם תודה עמוקה על פועלכם, על המחויבות לערכים של מצוינות, סולידריות וחדשנות". הנשיא לא שכח להדגיש את תחושת הדאגה והמחויבות לגבי החטופים, וציין כי "גם ברגעים אלו החטופים נמצאים בלב כולנו – אנחנו לא שוכחים אותם וממשיכים לפעול ולהתפלל להשבתם במהרה".

העיטור, פרי יוזמת הנשיא התשיעי של ישראל, שמעון פרס, מוענק מאז 2012 לאישים שבזכות כישוריהם ותרומתם, הפכו לדמויות מופת בתחומים שונים. בין מקבלי העיטור לאורך השנים, נמנים נשיא ארצות הברית בדימוס ביל קלינטון וג'ו ביידן, הבמאי זוכה האוסקר סטיבן ספילברג, התעשיין סטף ורטהיימר, הפעילה החברתית רות דיין, הזמרת והיוצרת חוה אלברשטיין ועיתונאית כאן חדשות כרמלה מנשה.