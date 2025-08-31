בית המשפט העליון קבע: אין סמכות לבצע חיפוש בטלפונים ניידים ללא צו שיפוטי מפורט

בהתבסס על ההחלטה, הורה בית המשפט העליון על ביטול הסעיפים בנהלי המשטרה והפרקליטות המתירים חיפוש בחומר מחשב בהתבסס על הסכמת הנחקר. הביטול ייכנס לתוקף בתום תקופת היערכות של 18 חודשים

בית המשפט העליון קיבל היום (ראשון) את עתירת הסניגוריה הציבורית וקבע כי למשטרה אין סמכות לבצע חיפוש בטלפונים ניידים או בכל חומר מחשב אחר, רק בהתבסס על הסכמת המחזיק במכשיר וללא צו שיפוטי מפורש.

כפועל יוצא, בית המשפט העליון הורה על ביטול הסעיפים בנהלי המשטרה והפרקליטות המתירים חיפוש בחומר מחשב בהתבסס על הסכמת הנחקר – ביטול שייכנס לתוקף לאחר תקופת היערכות של 18 חודשים, במסגרתה יוכל המחוקק להסדיר את הנושא בחקיקה, ככל שיימצא לנכון.

בעתירה שהוגשה על ידי הסניגוריה הציבורית נטען כי החיפושים מתבצעים בניגוד להוראות החוק ופוגעים בזכויותיהם החוקתיות לפרטיות ולהליך הוגן של אלפי נחקרים מדי שנה.

עוד הדגישו, כי כל חיפוש במכשיר הטלפון הנייד של נחקר חושף לעיני החוקר את עולמו הפנימי וסודותיו הכמוסים ביותר. מעבר לכך, במכשיר הטלפון הנייד של כל אחד מאיתנו שמורות עשרות אלפי אינטראקציות עם אלפי אנשים שונים – חלקן אינטימיות ממש.

בית המשפט העליון קיבל את טענות הסניגוריה הציבורית, וקבע כי לאור הפגיעה הקשה של חיפוש בחומר מחשב בפרטיות הנחקרים ובפרטיותם של צדדים שלישיים, נדרשת הסמכה מפורשת בחוק לעריכת החיפוש וזאת גם בנסיבות שבהן ניתנת הסכמת החשוד לכך.

בהחלטה הובהר כי הדרישה לצו שיפוטי אינה תנאי טכני-פרוצדורלי, אלא דרישה מהותית, שנועדה להבטיח, באמצעות בחינה של גורם אובייקטיבי, חיצוני לחקירה, כי אכן מתקיימת עילת חיפוש, וכי היקף החיפוש, על הפגיעה הנגזרת ממנו, אינו עולה על הנדרש.

עורכי הדין יגאל בלפור וגיל שפירא, שהגישו את העתירה מטעם הסניגוריה הציבורית, מסרו: "מדובר בפסק דין חשוב ותקדימי, הן בכל הנוגע לביצור ההגנה על זכות היסוד של נחקרים לפרטיות אשר נפגעת בצורה אנושה בעת חיפוש בטלפון נייד, והן בשל האמירה הברורה במסגרתו לפיה אסור לרשויות האכיפה לאמץ פרקטיקות חקירתיות הפוגעות בזכויות יסוד בהיעדר הסמכה חוקית מפורשת".