ח"כ גפני: המוסדות שלנו צרים מלהכיל תלמידות של ש"ס

יו"ר דגל התורה קרא לראשי ש"ס לפתוח בתי ספר חדשים לבנות כדי שלא "יצטופפו במוסדות שלנו". גפני הוסיף כי "המקום צר מלהכיל את כולם". ש"ס בתגובה: "ישר כוח לרב גפני שהבהיר עד כמה חשוב שש"ס תמשיך להיות חזקה ועצמאית"

קריאה להפרדה בין תלמידות אשכנזיות לספרדיות: יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני קרא היום (שני) לראשי ש"ס לפתוח מוסדות חינוך חדשים לבנות כי המוסדות של דגל התורה "צרים מלהכיל את כולם".

ח"כ משה גפני בטקס חנוכת בית הספר בבית שמש: "אני קורא מהבמה המכובדת כאן לראשי ש"ס - תפתחו מוסדות חינוך חדשים כנאה וכיאה לציבור איכותי, כדי שיהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת ובהרחבה, מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו שהולכים וגדלים והמקום צר מלהכיל את כולם"@diklaaharon pic.twitter.com/uznIVfzVJJ — כאן חדשות (@kann_news) September 1, 2025

בטקס חנוכת בית ספר "דרך אמונה" בבית שמש אמר ח"כ גפני: "אני יודע שיש כאן בעיות בנושא התיכונים בעיר ולכן אני קורא מהבמה המכובדת כאן לראשי ש"ס - תפתחו מוסדות חינוך חדשים כנאה וכיאה לציבור איכותי".

ח"כ גפני נימק את קריאתו בכך ש"יהיה לבנות שלכם איפה ללמוד בנחת ובהרחבה. מבלי שיצטרכו להצטופף במוסדות שלנו שהולכים וגדלים והמקום צר מלהכיל את כולם".

מש"ס נמסר בתגובה לדברי ח"ג גפני: "משימת חייה של תנועת ש״ס היא הקמת מוסדות חינוך לתפארת עבור הציבור הספרדי, וכך היא פועלת בהצלחה רבה עשרות שנים בכל רחבי הארץ. יישר כוח לרב משה גפני, שהבהיר עד כמה חשוב שתנועת ש'ס תמשיך להיות חזקה ועצמאית, ועד כמה הציבור הספרדי אינו יכול לסמוך על אף מפלגה אחרת שתדאג לו".