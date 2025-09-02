ענת אנגרסט: "היום אני יודעת שמתן שם כדי שהאידיאולוגיה של בן גביר וסמוטריץ' לכבוש את עזה תתממש"

בריאיון לתוכנית "סדר יום", סיפרה אמו של החייל החטוף על משבר האמון מול הממשלה: "אחרי 700 ימים הפסקנו להיות תמימים. סיימנו להאמין שהם באמת 'עושים הכל'"

ענת, אמו של מתן אנגרסט שנחטף ב-7 באוקטובר מהטנק בנחל עוז, סיפרה היום (שלישי) בתוכנית "סדר יום" על הזעם והתסכול שהיא חשה לנוכח הכוונה לכבוש את העיר עזה וחוסר העיסוק בקבינט בעסקת חטופים: "לא תיארתי לעצמי בחלום הכי רע, שכבר קרה ב-7 באוקטובר, שתהיה הזדמנות להחזיר את כולם וממשלת ישראל תציב תנאים ותבחר שלא. לא האמנתי שהערכים עליהם גידלתי את ילדיי ועליהם מתן יצא להילחם, התרסקו והתפוררו".

"חיילי צה"ל היום הם אלה שמופקרים בשבי ושהמדינה לא החזירה. המדינה שולחת אותם להילחם והם משלמים מחירים כבדים. החלל ה-900 נקבר אתמול".

יום שישי הקרוב יהיה היום ה-700 של מתן ויתר החטופים בשבי חמאס. "תכף יש חגים, איך נתניהו יוכל לשבת בשולחן חג ואני מקבלת תמונות של שולחנות עם כיסאות צהובים? איך יש לו ולשרים את האומץ לצאת בהצהרות? איך יכולים לשלוח חיילים להרוג חיילים?".

ענת, תושבת קריית ביאליק, סיפרה שאתמול הגיע שר החינוך קיש לבקר בבית הספר אורט ביאליק לרגל פתיחת שנת הלימודים. "כנראה הוא שכח ששם למד מתן לפני שהתגייס. הוא מצפה שימשיכו ללמוד על השואה ועל זה שהעולם שתק. הוא קיבל שיעור בהיסטוריה ותורה".

ענת סיפרה שאופיר, אחיו של מתן, הזמין את השר קיש להיפגש במסגרת הסיור שערך בבתי ספר. "הוא [קיש] כנראה חשב שיבוא ללטף את אופיר ולהגיד לו 'בהצלחה' ו'אנחנו עושים הכל'. הוא לא היה מודע לכמה הקרקע בוערת וכמה אנחנו סיימנו להאמין להם שבאמת עושים הכל. היום אני יודעת שמתן שם כדי שהאידיאולוגיה של בן גביר וסמוטריץ' לכבוש את עזה תצא לפועל. כדי להחזיר את מתן צריך לעצור את המלחמה ולא להמשיך אותה. כשהרמטכ"ל אומר שמכניסים את החיילים למלכודת מוות צריך להקשיב לו".

הממשלה מוכנה להקריב את מתן. חיילים שנלחמים שם צריכים לקחת את זה בחשבון

ענת לא מאמינה לטענה שהגברת הלחץ הצבאי תשיב את החטופים: "לקראת היום ה-700 הפסקנו להיות תמימים ולהאמין שאנחנו פסע מהניצחון. מתי זה היה שאמרו שחמאז לקראת שבירה? לפני שנה נרצחו 6 חטופים במנהרה. עכשיו שולחים חיילים למתן בלי לדעת איפה החטופים. הולכים לתת להם פקודה לכבוש מקומות שיש בהם חטופים גם במחיר של להקריב אותם. אני שומעת על יותר חיילים שללא תוכנית מוצאים סיבות לא להיכנס לעזה".

היא פנתה בבקשה לחיילים שעומדים להכנס לעזה: "אני מבקשת מאמהות, נשות חיילים ומהחיילים עצמם: תבקשו לדעת אי-פה החטופים, מה התכנית. ויתרו על החטופים. על החיילים והגברים הצעירים ויתרו מראש. היום אני יודעת שממשלת ישראל מוכנה להקריב את מתן וחיילים שנלחמים שם צריכים לקחת את זה בחשבון. זאת האידיאולוגיה של הקבינט".

ענת סיפרה על הכוונה להחריף את צעדי המחאה: "ממחר אני עולה לירושלים עם עוד אמהות ללוחמים, נשות מילואים ואמהות לחטופים, אנחנו נשב מול ביתו של ראש הממשלה ונגיד לו שעד שהוא לא מניח עסקה אמיתית בלי טרפודים, של סיום מלחמה והחזרת כל החטופים, אנחנו נשבש את השגרה שלו".

"אני לא ישנה כבר שנתיים. שלחתי ילד לצבא, יש לי עוד בת חיילת ועוד אחד לפני גיוס. אני לא חושבת שמי שמשרת את המדינה צריך לשלם את המחיר הזה. החיילים שלנו גם הולכים ונעלמים שם בין ההריסות. אנחנו תכף מציינים שנתיים". ענת ביקשה לסיים בקריאה לציבור: "אני קוראת לכולם, בואו תעלו איתנו מחר לירושלים, תהיו לצידנו. אנחנו באים רק בדרישה אחת: לסיים את המלחמה ולהחזיר את כולם".