"במקום שאי אפשר לנתח": יורם ארבל חושף את המאבק בסרטן וחוזר לשדר כדורגל

יורם ארבל, הקול של הספורט הישראלי, חוזר לשדר כדורגל בגיל 83 אחרי שנה וחצי של הפסקה: "היה לי חשש שהקול לא יחזור - לחשתי, לא יכולתי להוציא קול"

אחרי יותר מ-50 שנה בשידורי הטלוויזיה הישראלית, הקול הבלתי נשכח של יורם ארבל נאלץ לקחת הפסקה ארוכה בעקבות מחלת סרטן קשה. עכשיו, בגיל 83, הוא חוזר לשדר כדורגל ומספר לראשונה ל"כאן חדשות" על המאבק במחלה ועל הקאמבק המרגש. הריאיון המלא ישודר היום (שישי) בחדשות שישי.

"התחלתי להרגיש משהו בבליעה, איזה קושי קטן. בדקנו, בדקנו, בדקנו, לא ראו כלום", סיפר ארבל ל"כאן חדשות" במגרש הגולף בקיסריה. "בסוף רופא אחד עם מצלמה משוכללת מאוד ראה, במקום שאי אפשר לנתח". המחלה פגעה במקום הסמוך למיתרי הקול, והקרנות גרמו לבצקת שהשפיעה על היכולת לדבר.

התקופה הקשה ביותר הייתה כאשר הקול נעלם כמעט לחלוטין. "לחשתי. לא יכולתי להוציא קול", הוא תיאר. "יורם הלוחש לכדורגל", הוא סיכם בחיוך. החשש שהקול לא יחזור ליווה אותו חודשים ארוכים, עד שלפני חודשיים הרגיש שהקול חוזר אליו. למזלו של ארבל ושל חובבי הכדורגל, המיתרים עצמם לא נפגעו. "המיתרים נקיים לגמרי. אבל בגלל הקרנות והבצקת, המיתרים עדיין לא חזרו למצב הטבעי שלהם", הוא הסביר.

הכתבה המלאה עם אורי לוי תשודר הערב במהדורת חדשות שישי, ותציג את הקול שליווה דורות של ישראלים במשחקי כדורגל היסטוריי -ם חוזר למה שהוא יודע לעשות הכי טוב, לספר כדורגל.