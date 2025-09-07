מתרחש רק פעמיים בשנה: "ירח דם" יאיר את שמי ישראל

ליקוי ירח מלא צפוי להתרחש הערב (ראשון) ולהיראות בשמי ישראל, לצד מקומות רבים נוספים ברחבי העולם. ליקוי הירח המלא, שבמהלכו הירח מכוסה לחלוטין בצל כדור הארץ ונצבע באדום, יחל בשעה 20:30 (שעון ישראל) ויימשך כשעה ו-23 דקות. שיאו של הליקוי - בשעה 21:12.

ליקוי הירח צפוי להיראות בשמי באירופה, אפריקה, אסיה ואוסטרליה, כך על-פי נאס"א. במסגרת התופעה האסטרונומית המרהיבה, הנובעת מאופן שבירת קרני השמש על הירח, הוא ייראה בגוון אדמדם עמוק, מה שמכונה "ירח דם".

ניתן לחזות בליקוי הירח המלא ללא ציוד מיוחד, אך עבור צפייה מיטבית, מומלץ לצאת החוצה ולמצוא מקום הרחק מאורות בהירים שעלולים להפריע לנראות של הירח כשהוא עובר את כל שלבי הליקוי.

"ירח דם" בזמן ליקוי ירח מלא צילום: AP

כאשר השמש, הירח וכדור הארץ מסתדרים במסלולם, הירח יוטל בצל בצורת סהר לפני שייחסם לחלוטין מהשמש על-ידי כדור הארץ. בנקודה זו, חלק מהאור מהשמש יגיע לקצוות כדור הארץ. אור כחול יתפזר על-ידי מולקולות אוויר בעוד שאורכי הגל הנותרים ישתקפו מהירח ויגרום לו להיראות זוהר באדום.

בעוד שירח מלא מתרחש כל 29 ימים, ליקויי ירח מתרחשים בדרך כלל רק פעמיים בשנה, כאשר השמש, הירח וכדור הארץ נמצאים בקו אחד. ליקוי הירח המלא הבא צפוי להתקיים ב-3 במרץ.