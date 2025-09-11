ילדה בת 8 נפלה אל מותה מהקומה התשיעית בבניין בשדרות

צוות מד"א שהגיע למקום פינה את הילדה לבית החולים ברזילי כשהיא במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, ולפי שעה אין חשד לפלילים

ילדה בת 8 נפלה אל מותה היום (שלישי) מהקומה ה-9 בבניין מגוריה בשדרות. צוות מד"א שנקרא למקום איתר את הילדה באורח אנוש ופינה אותה לבית החולים ברזילי, שם נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. לפי שעה, אין חשד לפלילים.

פראמדיק מד"א גאורגי גוליאק, סיפר: "קיבלנן קריאה על ילדה שנפלה מגובה רב בבניין מגורים. הגענו למקום במהירות וראינו את הילדה שוכבת על המדרכה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה אנוש".