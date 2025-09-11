אירוע טרגי

ילדה בת 8 נפלה אל מותה מהקומה התשיעית בבניין בשדרות

ילדה בת 8 נפלה אל מותה מהקומה התשיעית בבניין בשדרות
צוות מד"א שהגיע למקום פינה את הילדה לבית החולים ברזילי כשהיא במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע, ולפי שעה אין חשד לפלילים
מחבר אסף פוזיילוב
Getting your Trinity Audio player ready...
-
- צילום: צילום: תיעוד מבצעי מד"א

ילדה בת 8 נפלה אל מותה היום (שלישי) מהקומה ה-9 בבניין מגוריה בשדרות. צוות מד"א שנקרא למקום איתר את הילדה באורח אנוש ופינה אותה לבית החולים ברזילי, שם נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות האירוע. לפי שעה, אין חשד לפלילים. 

פראמדיק מד"א גאורגי גוליאק, סיפר: "קיבלנן קריאה על ילדה שנפלה מגובה רב בבניין מגורים. הגענו למקום במהירות וראינו את הילדה שוכבת על המדרכה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה אנוש".  

 

עוד בנושא

חוף באתונה, יוון

ישראלית בת 83 נפלה אל מותה ממרפסת מלון ביוון

בניין בראשון לציון ממנו נפלו שתי נערות

בת 14 נפלה אל מותה מגג בניין בראשל"צ, חברתה פצועה קשה

 

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • ערבים לזה | ג'ונתן אלחורי
    ג'ונתן ברח מלבנון כילד - והיום עומד בחזית ההסברה שלנו
  • רצו ניס - וקיבלו תוניס
    רצו ניס - וקיבלו תוניס: הטיסה שהשתבשה
  • קלאריס ליספקטור
    כך תגנבו כמו שצריך מהסופרים הגדולים
  • פעולה היסטורית בקטר: ישראל תקפה את הנהגת חמאס בדוחה
    פעולה היסטורית: מאחורי תקיפת הנהגת חמאס בדוחה
  • רות רייכמן
    מחושך לאור: שיר ראובן לומדת איך לצאת מכת שגדלת בה

אולי יעניין אותך