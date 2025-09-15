היוטיובר עדן גלנט נידון לשנת מאסר על עבירות מין בקטינים

גלנט, יוטיובר מוכר שפעל תחת השם "אסבר", הורשע בביצוע עבירות מין מקוונות ובפגישה עם קטין ונגזרו עליו 12 חודשי מאסר בלבד • גזר הדין ניתן רק באוקטובר שעבר - כמעט שלוש שנים לאחר הרשעתו • לאחר ריצוי עונשו, נצפה גלנט ברשתות החברתיות

שנת מאסר אחת בלבד גזר בית המשפט המחוזי בבאר שבע על עדן גלנט, היוטיובר שהורשע על פי הודאתו בעבירות מין ב-15 נערים, בני 14-12. כך הותר לפרסום הבוקר (שני) לבקשת כאן חדשות. לאחר ריצוי עונשו, נצפה גלנט ברשתות החברתיות וחשבונו באינסטגרם נחסם לאחר דיווח על הרשעתו.

גלנט הורשע בדצמבר 2021 במסגרת הסדר טיעון בריבוי עבירות של מעשים מגונים, ניסיון למעשה מגונה, הטרדה מינית ברשת, ובמקרה אחד אף נפגש עם אחד הקטינים וביצע בו את המעשים. הוא הורשע גם בעבירה של שיבוש הליכי משפט. העבירות נעשו על פני כשנתיים, כאשר גלנט שכינויו ברשת היה "אסבר" יצר את הקשרים באמצעות פורומים למשחקים כמו דיסקורד וערוץ היוטיוב שהפעיל.

גזר הדין ניתן רק באוקטובר שעבר - כמעט שלוש שנים לאחר הרשעתו. גלנט שהה במעצר חמישה חודשים ולאחר מכן 15 חודשים במעון סגור. הוא עבר הליך טיפולי, ובמהלך משפטו נערכו כמה חוות דעת של שירות המבחן שם עלה כי למרות הליך שיקומי ארוך, ההפנמה של גלנט את מעשיו הייתה חלקית וטרם כניסתו לכלא מסוכנתו הוגדר כבינונית.

בתסקיר האחרון לפני מתן גזר הדין שנכתב בחודש מאי 2024, צויין כי גלנט "בעל עיוותי-חשיבה" וכי הוא מתקשה בקבלת הגבולות שהוצבו לו על ידי גורמי הסמכות, כפי שבא לידי ביטוי בחוסר יכולתו להשלים עם האיסור שהוטל עליו בעניין השימוש באינטרנט כשהוא עסוק בדרכים לאפשר לו שימוש ביישומים חברתיים שונים, אשר נתפסים כחיוניים בעיניו, וכן מקושי להפנים כי השימוש ברשת האינטרנט הינו גורם סיכון לביצוע עבירות מין חוזרות בעבורו.

מעותק גזר הדין שהותר לפרסום לבקשת כאן חדשות, עלה כי הפרקליטות ביקשה להטיל עליו בין שבע לתשע שנות מאסר, בין היתר לאור ריבוי המעשים, התכנון ואישיותו המניפלוטיבית. עוד ציינה התביעה כי לגלנט יש משיכה לקטינים בני 14-11 וכי יש להתייחס לדרישת נפגעי העבירה לעונש משמעותי מאחורי סורג ובריח.

השופט אריאל חזק קבע כי מדובר במעשים קשים, חמורים ופוגעניים. הנאשם ניצל את המרחב האינטרנטי על מנת לבצע עבירות מין בקטינים תוך ניצול מעמדו בעיני אותם קטינים. אחד הקטינים אף היה מאובחן כבעל אוטיזם וגם עובדה זו ניצל הנאשם.

אך למרות זאת, העמיד את עונשו על שנת מאסר בלבד, בניכוי חמישה חודשי מעצרו. זאת בשל ההליך הטיפולי שעבר גלנט, הסיכויים לשיקומו, כך מן התקווה, שעשויה לקום תועלת ממשית לביטחון הציבור אם יושלם ההליך הטיפולי בדרך כזו או אחרת, ציין השופט חזק.

השופט אלון אינפלד חלק על דעתו של חזק וסבר כי יש להטיל עליו עונש חמור יותר: "אין בשיקום שראינו כדי להצדיק הפחתה כה ניכרת ממתחם העונש הראוי", כתב השופט והציע להטיל עליו 32 חודשי מאסר בפועל.

בימים אלה מופעל חשבון דיסקורד בשם "לא בדיוק אסברלנד", שבו נרשם בכותרת: "אסבר החליט להוריד משמעותית את הפעילות שלו בשרת והשרת מנוהל על ידי הצוות". מי שמעוניין להיכנס לחשבון צריך למלא שאלון באשר להיכרותו עם הפרשה, האם הוא מאמין למה שנאמר על גלנט, גיל והאם הוא קשור במישירין ובעקיפין למישהו שהיה מעורב בתיק המשפטי או בכתבות.