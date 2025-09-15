מחקר שנערך על ידי בית "יד לבנים" העלה כי 34% מבני משפחות שכולות לא חזרו לעבוד לאחר האובדן. חלקם ניסו לחזור אך עזבו. יו"ר בית "יד לבנים" אלי טהר: הנתונים מהווים קריאת השכמה לפני שיהיה מאוחד מדי

מחקר: יותר משליש מבני המשפחות השכולות לא חזרו לעבודה

34% מבני המשפחות השכולות לא חזרו לעבודה לאחר האובדן. כך עולה ממחקר חדש שנערך ביוזמת ארגון "יד לבנים" ופורסם היום (שני).

מממצאי המחקר עולה כי חלק מבני המשפחות השכולות לא שבו כלל לעבודה בעוד אחרים ניסו לחזור אך נאלצו לעזוב.

המחקר, שבוצע על ידי ד"ר גלית מדר וד"ר נועה בן יוסף הןא התבסס על סקר מקיף בקרב 205 בני משפחה שכולים מקרבה ראשונה.

על פי הממצאים 65% מהמשיבים חזרו לעבודה, אך 21% לא חזרו כלל ו-13% ניסו לשוב ונאלצו לעזוב. עוד נמצא כי קיימת השפעה משפחתית הדדית – כאשר בן משפחה לא חוזר לעבודה, גדל הסיכוי שגם יתר בני המשפחה לא ישובו.

המחקר העלה כי עובדים במגזר הציבורי שבו לעבודה בשיעור גבוה יותר (74.7%) לעומת עובדים במגזר הפרטי (59%). שכירים שבו לעבודה בשיעור של 68.8%, עצמאים רק ב-39.1%, וסטודנטים ב-80%.

על פי הממצאים בעלי שכר גבוה מהממוצע שבו לעבודה בשיעור של 83.1%, לעומת 46.7% בלבד בקרב בעלי שכר נמוך. האחים השכולים בולטים כקבוצה שנפגעה במיוחד כשרבים מהם לא מצליחים לחזור לעבודה בשל היעדר הכרה ותמיכה כלכלית.

יו"ר יד לבנים, אלי טהר התייחס לממצאים ואמר: "כמי שמלווה יום יום את ההורים, האחים והאחיות, אני יודע עד כמה קשה לשאת את המשא הכבד של השכול לצד הצורך לשוב לשגרה ולמעגל העבודה. הנתון ש-34% מבני המשפחות לא מצליחים לחזור לעבודה הוא בלתי נתפס. זוהי קריאת השכמה לפני שיהיה מאוחר מדי".