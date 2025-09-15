יותר יקר פה: מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7%

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7% בחודש אוגוסט 2025, בהשוואה לחודש יולי 2025. בכך ירדה האינפלציה מ-3.1% ל-2.9% ונכנסה לטווח היעד של בנק ישראל - מתחת ל3%.
עליות מחירים בולטות במדד המחירים לצרכן נרשמו בסעיף התרבות ובידור שעלה ב-2.9%, סעיף התחבורה והתקשורת עלה ב-1.6%, מחיר הירקות טריים עלו ב-1.5%, סעיף הדיור עלה ב-0.8% וסעיף תחזוקת הדירה עלה ב-0.3%.
ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף הפירות טריים שירד ב-2.7%, בסעיף ההלבשה וההנעלה שירד ב-1.6% ובסעיף הריהוט והציוד לבית שירד ב-0.5%.
בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.7% בשכר הדירה החודשי, ועבור השוכרים החדשים נרשמה עלייה של 5.5% בשכר הדירה.
בהשוואה שנערכה בין חודשים מאי ויוני השנה לבין החודשים יוני ויולי השנ הנמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2% בכל הארץ, כאשר בירושלים ירדו המחירים ב-0.1%, בצפון ב-0.4%, בחיפה ב-0.8%, במרכז ב-0.9%, בתל אביב ב-0.2%- ובדרום ב-0.4%. מדד מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%.
לעומת זאת, בהשוואה שנערכה בין חודשים יוני ויולי 2024 לבין החודשים יוני ויולי 2025 נמצא כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-1.6%. כאשר בצפון המדד עלה ב-9.1%, בחיפה נרשמה עלייה של 5.9%, בדרום ב-2.3% ובירושלים הייתה עלייה של 1.9%. לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוז מרכז בו המחירים ירדו ב-1.1%) ובתל אביב שפם נרשמה ירידה של 0.3%. כמו כן, מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-2.7%.