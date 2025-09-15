לפי המדד, נרשמה עלייה במחירי התחבורה, התקשורת, הירקות הטריים והדיור. מחירי הדירות עלו גם עבור שוכרי הדירות וגם עבור הרוכשים בשנה האחרונה, כאשר בחודשים האחרונים ישנה ירידה במחירי הדירות

יותר יקר פה: מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7%

מדד המחירים לצרכן עלה ב-0.7% בחודש אוגוסט 2025, בהשוואה לחודש יולי 2025. בכך ירדה האינפלציה מ-3.1% ל-2.9% ונכנסה לטווח היעד של בנק ישראל - מתחת ל3%.

עליות מחירים בולטות במדד המחירים לצרכן נרשמו בסעיף התרבות ובידור שעלה ב-2.9%, סעיף התחבורה והתקשורת עלה ב-1.6%, מחיר הירקות טריים עלו ב-1.5%, סעיף הדיור עלה ב-0.8% וסעיף תחזוקת הדירה עלה ב-0.3%.

ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיף הפירות טריים שירד ב-2.7%, בסעיף ההלבשה וההנעלה שירד ב-1.6% ובסעיף הריהוט והציוד לבית שירד ב-0.5%.

בשכר הדירה החודשי, עבור השוכרים אשר חידשו חוזה, נרשמה עליה של 2.7% בשכר הדירה החודשי, ועבור השוכרים החדשים נרשמה עלייה של 5.5% בשכר הדירה.

בהשוואה שנערכה בין חודשים מאי ויוני השנה לבין החודשים יוני ויולי השנ הנמצא כי מחירי הדירות ירדו ב-0.2% בכל הארץ, כאשר בירושלים ירדו המחירים ב-0.1%, בצפון ב-0.4%, בחיפה ב-0.8%, במרכז ב-0.9%, בתל אביב ב-0.2%- ובדרום ב-0.4%. מדד מחירי הדירות החדשות ירדו ב-0.8%.

לעומת זאת, בהשוואה שנערכה בין חודשים יוני ויולי 2024 לבין החודשים יוני ויולי 2025 נמצא כי מדד מחירי הדירות השנתי עלה ב-1.6%. כאשר בצפון המדד עלה ב-9.1%, בחיפה נרשמה עלייה של 5.9%, בדרום ב-2.3% ובירושלים הייתה עלייה של 1.9%. לעומת זאת, ירידות מחירים נמצאו במחוז מרכז בו המחירים ירדו ב-1.1%) ובתל אביב שפם נרשמה ירידה של 0.3%. כמו כן, מדד מחירי הדירות החדשות השנתי עלה ב-2.7%.