כאן רשת ב'

המשטרה פתחה בבדיקה על תפילות השר בן גביר בהר הבית

ארגון תג מאיר פנה לגורמים כבר בחודש דצמבר האחרון לאחר שבן גביר הצהיר בעצמו כי התפלל בהר הבית. בחטיבת החקירות באגף החקירות והמודיעין לארגון כי נפתח תיק חקירה במרחב דוד. השוטרים במרחב ליוו את בן גביר ולא אכפו את פעולותיו עד כה. המשטרה: "לא נגיב על הפרטים בתקשורת"
מחבר ורד פלמן
השר בן גביר עלה להר הבית
צילום: מינהלת הר הבית

המשטרה פתחה בבדיקה באשר לתפילות שערך השר בן גביר בהר הבית בתקופה האחרונה, כך פורסם היום (חמישי) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב'.  הבדיקה נפתחה בעקבות פניה של ארגון תג מאיר למפכ"ל וליועצת המשפטית לממשלה.



ארגון תג מאיר פנה לגורמים כבר בחודש דצמבר האחרון לאחר שבן גביר הצהיר בעצמו כי התפלל בהר הבית. נזכיר כי גם תיעוד של התפילות הופצו ושודרו.

לפני כמה ימים הודיעו בחטיבת החקירות באגף החקירות והמודיעין לארגון כי נפתח תיק חקירה במרחב דוד והעניין יועבר לבחינת היועצת המשפטית לממשלה בהתאם לחוק שקובע כי חקירות נגד נבחרי ציבור מצריכים אישור של הייעוץ המשפטי.

תיק הבדיקה נפתח במרחב דוד, אותו מרחב האחראי על הר הבית, ושוטריו הם אלו שמלווים את השר בביקוריו בהר. השוטרים לא מונעים וגם לא אוכפים את החוק כלפי השר, לפחות עד כה.

מהמשטרה נמסר בתגובה: "איננו מתייחסים לתלונות או חקירות באמצעי התקשורת".

נזכיר כי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר עלה לפני כחודש להר הבית בליווי פמלייתו לציון תשעה באב. בעלייתו אמר בן גביר: "כמו שהוכחנו שאפשר למשול בהר הבית, אפשר לכבוש את כל רצועת עזה, ולעודד הגירה מרצון. זו צריכה להיות התשובה לסרטוני הזוועות של חמאס".

