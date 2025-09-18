בית המשפט המחוזי בירושלים קבע כי מלכה עוזרי לא תוכל לגור בקריית ארבע במשך שנתיים לאחר בקשה של התלמידה שנפגעה ממנה. המורה הגישה ערעור לבית המשפט העליון

מלכה עוזרי, המורה שפגעה מינית בתלמידה, לא תוכל לגור בקריית ארבע במשך שנתיים, כך קבע בית המשפט המחוזי בירושלים. המורה הגישה ערעור לבית המשפט העליון, כך פורסם היום (חמישי) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב'.





בחודש נובמבר 2024 הורשעה עוזרי על פי הודאתה בשני מקרים של מעשים מגונים בנסיבות אינוס בתלמידה בת פחות מ-14, עת שלימדה בבית ספר בקרית ארבע, שם היא גם מתגוררת. המעשים בוצעו בשטח בית הספר.

עו"ד אור ששון שמייצג את עוזרי מסר: "מרשתנו לקחה אחריות בהליך הפלילי. ההחלטה פוגעת בזכויותיה, מצפים לערעור בבית המשפט העליון. ההחלטה שניתנה בבית המשפט המחוזי היא מרחיקה לכת מבחינת הפגיעה בזכויות הבסיסיות של הפרט אנחנו מדברים על הרחקה מלאה וגורפת ממקום המגורים שלה, מקום מגורים שבו מתגוררים עדיין ילדיה הקטינים, לומדים במסגרות חינוכיות בעיר וסומכים על ערכאת העירור בית המשפט העליון, כשדיון בערעור צפוי להתקיים בסוף חודש אוקטובר, צר לנו שההחלטה פורסמות בטרם יש הכרעה סופית בהליך".

עו"ד רוית זילברפרב שמייצגת את התלמידה הנפגעת: "ציפינו שהמורה שהודתה וישבה בכלא 9 חודשים תמשיך לקחת אחריות גם אחרי שישבה בכלא ותמנע מיוזמתה לחזור לקריית ארבע - מרכז חייה של התלמידה. אז גם אחרי שהובהר שהפגישה המחודשת מסכנת את התלמידה בצורה משמעותית ובלתי אפיכה, היא מערערת על ההחלטה".

במסגרת הסדר הטיעון הוטלו על עוזרי תשעה חודשי מאסר בפועל בהתאם להסכמת הצדדים ופיצוי של 30 אלף שקל למתלוננת, זאת בין היתר כדי לחסוך את עדותה של הנפגעת.



לאחר שחרורה מהכלא פנתה עורכת דינה של התלמידה לשעבר לבית המשפט וביקשה להרחיק אותה מקריית ארבע בהתאם לחוק מגבלות חזרת עבריין מין לסביבת נפגע העבירה. השופטת פנינה נויבירט קיבלה את הבקשה והתירה לפרסם את ההחלטה אך לא את נימוקיה.



עוד הותר לפרסם כי עוזרי לא השלימה עם ההחלטה והגישה ערעור לבית המשפט העליון.