ביהמ"ש קבע: בחירות חוזרות לראשות העיר עכו בתוך 90 ימים

בית המשפט קבע כי נפל פגם בהליך שהוביל לבחירתו של עמיחי בן שלוש לתפקיד. כעת בן שלוש שוב יצטרף להתמודד מול מנכ"ל העירייה לשעבר אוהד שגב
מחבר אורלי אלקלעי
עמיחי בן שלוש
עמיחי בן שלוש צילום: מסך

בחירות חוזרות לראשות עיריית עכו יתקיימו בתוך 90 ימים, כך קבע היום (חמישי) בית המשפט המחוזי בחיפה. בבחירות יתמודדו ראש העירייה המכהן עמיחי בן שלוש ומנכ"ל העירייה לשעבר אוהד שגב.

באמצעות ההכרזה על הבחירות החדשות קיבל בית המשפט את תביעתו של שגב שהפסיד לבן שלוש בבחירות שנערכו לפני כשנה וחצי.

בית המשפט קבע כי נפל פגם בהליך הבחירות הקודם כשבהחלטה נכתב בין היתר: "הנתונים מלמדים שהייתה השפעה שלא כדין על מספר משמעותי של מצביעים מה שהשפיע על התוצאה".

על פי ההחלטה בן שלוש ימשיך לכהן כראש העירייה עד לקיום הבחירות.

