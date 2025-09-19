רוכב אופנוע כבן 20 נהרג מפגיעת רכב סמוך למושב בר גיורא

רוכב אופנוע כבן 20 נהרג הבוקר (שישי) מפגיעת רכב בכביש 3866 סמוך למושב בר גיורא. נהג הרכב, כבן 60, פונה לבית חולים הדסה עין כרם במצב קל.

חובשי רפואת חירום במד"א יעקב ברון ומשה הגר, שהגיעו לזירת התאונה סיפרו: "רוכב האופנוע שכב על הכביש כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלות בראש ובגפיים. התחלנו בביצוע פעולות החייאה כשבסופן לצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום. במקביל צוותים נוספים העניקו טיפול רפואי ופינו את נהג הרכב הפרטי במצב קל לבית החולים".

לפי נתוני הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, השנה נהרגו בתאונות דרכים 332 אנשים. מתוכם, 74 היו רוכבי אופנועים וקטנועים.