"אומרים לך שאתה עולה ואתה מבין שאתה הולך לשמש מגן אנושי"

שורד השבי סשה טרופנוב שוחח עם ליאת רגב בתוכנית "בחצי היום השישי", וסיפר על הימים בהם הג'יהאד האיסלאמי שהחזיק בו שקל להשתמש בו כמגן אנושי: "זו הסיטואציה הכי נוראה שיכולה להיות. צריך להחזיר אותם כמה שיותר מהר הביתה" • 48 חטופים עדיין מוחזקים בעזה

שורד השבי סשה טרופנוב שוחח היום (שישי) עם ליאת רגב בתוכנית "חצי היום השישי" בכאן רשת ב'. הוא סיפר על תקופתו בשבי, ועל הימים בהם שוביו מהג'יהאד האיסלאמי שקלו להשתמש בו כמגן אנושי.

"אתה מבין את זה שבסוף מנסים לראות מה התועלת הכי גבוהה שאפשר להוציא ממך. פתאום אומרים לך שאתה עולה למעלה, מעל הקרקע, ואתה מבין בדיוק מה זה אומר. אתה מבין שאתה הולך לשמש מגן אנושי", אמר טרופנוב. הוא הוסיף: "אתה מבין שאתה הולך לשחק כקלף מיקוח לעצירת ההשתלטות על עזה, או להפעלת לחץ על ישראל, ולדעתי זה הסיטואציה הכי נוראה שיכולה להיות".

על תקופת החגים בשבי, אמר סשה כי "דווקא ברגעים האלה אתה באווירה הכי קשה. אתה נזכר במשפחה, אתה נזכר בחברים, אתה נזכר באווירת החג שהייתה לך בעבר וזה קשה מאוד להיזכר בזה כשאתה נמצא בשבי".

במהלך תקופתו בשבי, צורף טרופנוב לרום בסלבסקי במהלך מעבר של השניים והיה היחיד שפגש בו במהלך השבי. על הסרטון של רום מהשבי, אמר סשה: "אני הסתכלתי לו לעיניים. אומרים שהעיניים זה החלון לנשמה, ופשוט ראיתי אותו לאט לאט נשבר, לאט לאט מאבד תקווה וכוחות. ראיתי בחור צעיר, בחור מדהים שיצא לי לפגוש רק לשלושה ימים, לאט לאט מאבד תקווה לחזור הביתה ולראות שוב את המשפחה שלו, וזה שבר אותי. לראות את הקושי הזה, לראות את הנפילה הזאתי אצלו. אני מייחל כל יום מחדש לכך שהוא ושאר החטופים יחזרו בקרוב. המאבק שהם צריכים לנהל שם הוא בלתי יתואר".

סשה טרופנוב וספיר כהן

בחודש יולי השנה, סשה וזוגתו שורדת השבי ספיר כהן התארסו. סשה סיפר כי במהלך שהותו בשבי הוא לא ראה מצב בו חוזר למשפחתו והחל "להיפרד": "ההיפרדות הראשונה הייתה מחברים, לאט לאט, ואחר כך גם מספיר. התחלתי להתפלל שיהיה לה בן זוג טוב, שהיא תוכל להקים משפחה, ידעתי שזה החלום שלה. לא רציתי שהיא תחכה למישהו שאולי לא יחזור".

שורד השבי סיפר כי כשחזר הזוגיות נתקלה באתגרים, אך לבסוף שהשקשר בין השניים התחזק. "כל אחד הבין מה חשוב לו בחיים, והחלטנו להתחתן". סיפר סשה והוסיף כי "החלטה הזאת לא הייתה קלה, והיא עדיין לא קלה, אני מאוד מקווה ומתפלל שכל פעם מחדש אני אומר לעצמי הלוואי שעד החתונה שלי כל החטופים יחזרו, כי לעשות את החתונה הזאת במצב הנוכחי זה פשוט יהיה שמחה שמהולה בעצב".