חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי עוכבה בחשד לעבירות הסתה והזדהות עם טרור, הערכה כי יוגש נגדה כתב אישום

חנין זועבי נחקרה בחשד להסתה, הערכה: יוגש נגדה כתב אישום
התקבלו בחודשים האחרונים מספר תלונות על דברים אותם נשאה חברת הכנסת לשעבר במסגרת נאום בכנס אנטי-ישראלי בחו"ל. החומר בעניינה כבר נמצא בפרקליטות, וחקירתה התאפשרה לאחר קבלת כל האישורים המתאימים. עורך דינה: "על עבירה כזו מזמנים לחקירה ולא פושטים על הבית בליווי שישה שוטרים"
מחבר אורלי אלקלעי
חנין זועבי
חנין זועבי צילום: הדס פרוש, פלאש 90

המשטרה עיכבה הבוקר (ראשון) לחקירה את חברת הכנסת לשעבר חנין זועבי, בחשד לעבירות הסתה והזדהות עם ארגון טרור. לאחר חקירה של כארבע וחצי שעות, זועבי שוחררה ממעצר. 

לפי הודעת המשטרה, התקבלו בחודשים האחרונים מספר תלונות על דברים אותם נשאה חברת הכנסת לשעבר במסגרת נאום ב"כנס פלסטינה", כנס אנטי-ישראלי שהתקיים בווינה, בו הצדיקה לכאורה את חמאס ואמרה כי מעשי ארגון הטרור הם התנגדות של העם הפלסטיני. "כל מי שפלסטיני צריך להתנגד לכיבוש של ישראל", צוטטה זועבי.

במשטרה טענו כי "נמצא כי יש בדברים אותם אמרה חשד לעבירות של הזדהות עם ארגון טרור בפומבי והסתה למעשה טרור". הבוקר, לאחר קבלת האישורים המתאימים, שוטרי המחוז הצפוני עיכבו את חברת הכנסת לשעבר לחקירה.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תפעל ביד קשה נגד כל מי שישבח ויזדהה עם ארגוני טרור ומדינות אויב ויעודד את מעשיהם בזמן מלחמה, במרחבי המרשתת ובכל מקום אחר למען שמירה על ביטחון הציבור".

עורך דינה, חסן ג'בארין ומר כי מדובר במעצר בלתי חוקי. "הבנתי מהחוקר שמדובר בדברים שאמרה זועבי בשנה האחרונה ולא אתמול או בימים האחרונים. על עבירה כזו מזמנים לחקירה ולא פושטים על הבית בליווי שישה שוטרים. ספק אם יש צו שיפוטי בעניין", מסר עו"ד ג'בארין לכאן חדשות.

כאמור, לאחר מספר שעות חנין זועבי שוחררה לאחר החקירה ללא כל מגבלות, היא הייתה מעוכבת לחקירה על ארוע שארע לפני כמה חודשים. בחדר החקירות דבקה בגירסתה, כפי שנאמה בכנס. ההערכה היא שנגד זועבי יוגש כתב אישום, שכן החומר בעניינה כבר נמצא בפרקליטות, וחקירתה התאפשרה לאחר קבלת כל האישורים המתאימים.

תגיות |
