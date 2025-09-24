לאחר שיקום של שנה: צבת הים שוחררה חזרה לטבע

צבת ים חומה, שקיבלה את השם "יריב", סבלה מפגיעה של קרס דיג. היא קיבלה טיפול במרכז של רשות הטבע והגנים והושבה לבית הגידול הטבעי שלה

צבת ים חומה שנפלטה אל החוף בהרצליה בספטמבר 2024, כשהיא סובלת מפציעות שנגרמו מקרסי דיג, נאספה בידי מתנדבים והועברה לטיפול במרכז של רשות הטבע והגנים. הצבה, שקיבלה את השם "יריב", עברה ניתוח והליך שיקום שבסופו שוחררה היום (רביעי) חזרה לים.

בהודעה של רשות הטבע והגנים (רט"ג) נמסר כי בימים האחרונים הושבו שמונה צבי ים חומים וירוקים חזרה לבית הגידול הטבעי שלהם, לאחר שנפלטו לחוף בעקבות הסתבכות בפסולת פלסטיק.

