לאחר שיקום של שנה: צבת הים שוחררה חזרה לטבע

צבת ים חומה, שקיבלה את השם "יריב", סבלה מפגיעה של קרס דיג. היא קיבלה טיפול במרכז של רשות הטבע והגנים והושבה לבית הגידול הטבעי שלה
מחבר רובי המרשלג
צבת הים "יריב" משוחררת חזרה לטבע
צבת הים "יריב" משוחררת חזרה לטבע צילום: ארז ארליכמן, רשות הטבע והגנים

צבת ים חומה שנפלטה אל החוף בהרצליה בספטמבר 2024, כשהיא סובלת מפציעות שנגרמו מקרסי דיג, נאספה בידי מתנדבים והועברה לטיפול במרכז של רשות הטבע והגנים. הצבה, שקיבלה את השם "יריב", עברה ניתוח והליך שיקום שבסופו שוחררה היום (רביעי) חזרה לים.

בהודעה של רשות הטבע והגנים (רט"ג) נמסר כי בימים האחרונים הושבו שמונה צבי ים חומים וירוקים חזרה לבית הגידול הטבעי שלהם, לאחר שנפלטו לחוף בעקבות הסתבכות בפסולת פלסטיק. 

ברשות פרסמו כי כמות המבקרים הישראלים שפקדו את שמורות הטבע והגנים הלאומיים בשלושת ימי החג עומד על כ-160 אלף. כ-1,500  מבקרים ישנו בימי החג בחניוני הלילה של רשות הטבע והגנים בדומה לשנת 2024. החניונים המרכזיים אכזיב, מעיין חרוד וחורשת טל בצפון הארץ וחאן בארות בדרום הארץ.

תגיות |
