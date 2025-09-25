שני הרוגים ו-3 פצועים קשה בתאונה בכביש 5

שני בני אדם נהרגו ושלושה נפצעו באורח קשה בתאונת דרכים שהתרחשה היום (חמישי) בכביש 5 סמוך למחלף גלילות. בתאונה היו מעורבים מיניבוס ומשאית.

8 בני אדם נוספים נפצעו באורח קל. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים מאיר בכפר סבא. המשטרה פתחה בחקירת האירוע במהלכה נעצר נהג המשאית, בן 28 מכפר מנדא.

פראמדיק מד"א מיחידת האופנועים של מד"א תומר גוסמן, סיפר: "קיבלנו דיווח על רכב מיניבוס עמוס בנוסעים שנפגע בתאונת דרכים, הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו שמדובר בתאונת דרכים קשה, המיניבוס היה עם פגיעות פח קשות. התחלנו במיון ראשוני לפצועים, גבר כבן 40 היה מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותו במקום".

"במקביל חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א העניקו טיפול רפואי לאישה כבת 30 שפונתה תוך כדי פעולות החייאה (בהמשך נקבע מותה) ול-3 נוסעים שנפצעו באורח קשה. 8 נוסעים נוספים שהיו במיניבוס נפצעו באורח קל. הענקנו לכולם טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים של מד"א לבתי החולים תוך המשך טיפול רפואי".