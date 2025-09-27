עמוס לוזון יעיד בפרשת מוסלי, חשד כי ביקש מראש ארגון הפשע להתערב בסכסוך עסקי

לפי מידע שהגיע לכאן חדשות, מוסלי הודה שהוא מצוי בקשרי חברות עם לוזון. על פי החשד, במסגרת התערבותו של ראש ארגון הפשע בסכסוך העסקי, קיימו מוסלי, לוזון והגורם השלישי עמו הסתכסך פגישה. מטעם עמוס לוזון נמסר : "הוא מעולם לא פנה לאלי מוסלי בשום סכסוך עסקי ולא ביקש ממנו דבר"

איש העסקים עמוס לוזון צפוי להעיד בימים הקרובים, עם שובו מחו"ל, בלהב 433 בפרשת ארגון הפשע מוסלי. כך פורסם הערב (שבת) לראשונה במהדורת כאן חדשות. בידי המשטרה הקלטה מהאזנת סתר שבו נשמעים מוסלי ולוזון מדברים על סכסוך עסקי שבו מצוי לוזון. ההקלטה הזו הוטחה באלי מוסלי.

לפי מידע שהגיע לכאן חדשות, מוסלי הודה שהוא מצוי בקשרי חברות עם לוזון, כאשר באירוע המדובר לוזון ביקש על פי החשד ממוסלי שיסייע לו בסכסוך עסקי מול גורם שלישי. במסגרת התערבותו של ראש ארגון הפשע קיימו מוסלי, לוזון והגורם השלישי פגישה.

כעת, נבדק החשד שמוסלי איים וסחט את אותו הגורם השלישי (איש העסקים איתו הסכסך לוזון). ייתכן שלוזון נסחט אף הוא בידי מוסלי. כמו כן, נבדקת גם האפשרות שמוסלי שימש כבורר בלבד.

מה שלא מוכחש הוא שמוסלי ובעלי קבוצות הכדורגל בעבר מצויים בקשר שנים ארוכות ושהתקיימה פגישה משולשת בגלל סכסוך עסקי.

מה עושה איש עסקים בפגישה עם ראש ארגון פשע ומה קרה שם בדיוק - זה יתברר בעדותו ובהמשך החקירה.

מטעמו של עמוס לוזון נמסר בתגובה: "עמוס לוזון מעולם לא פנה לאלי מוסלי בשום סכסוך עסקי ולא ביקש ממנו דבר. כל טענה אחרת היא הכפשה מוחלטת ועילה לתביעת דיבה".

הפרשה סביב ארגון הפשע מוסלי התחילה החודש, כשארבעה קציני משטרה נעצרו בחשד שפעלו עבור ארגון הפשיעה. על פי המשטרה, הפרשה עוסקת בהימורים ומתן קווי אשראי למהמרים ומלווים בריבית. לשוטרים מיוחסות עבירות של שוחד, מרמה והפרת אמונים, וכן עבירות לפי חוק הגנת הפרטיות. בתמורה, לכאורה, קיבלו השוטרים נסיעות לחו"ל ואירוח בבתי מלון.

ראש ארגון הפשע, אלי מוסלי, נעצר גם הוא ונחקר בחשד לסעיף שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים. מוסלי חשוד בין היתר שהעביר כספים לשוטרים ביחידת להב 433 בתמורה למידע. עם תחילת חקירתו אמר מוסלי לחוקרים: "לא נתתי שוחד. אין לי מגע עם שום שוטר".

בכאן חדשות פורסם כי השוטר החשוד בקבלת שוחד מארגון הפשע של אלי מוסלי הוקלט כשאמר "מכרתי לו זבל ב-50 אלף, בפעם הבאה ניקח 150". ההקלטה מצויה בידי המחלקה לחקירות שוטרים, שמחזיקה בהאזנות רבות הנוגעות לפרשה, ובהן גם כאלה שמקורן בהאזנות שבוצעו במכוניותיהם ובדירותיהם של המעורבים בפרשה.