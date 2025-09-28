הורשע בגרימת מוות ברשלנות: הנאשם ברצח הנערה ליטל יעל מלניק זוכה פה אחד מעבירת רצח

ביהמ"ש המחוזי בחיפה לאחר הרשעת אדוארד קצ'ורה בגרימת מוות ברשלנות: "זיכויו מהרצח לא מפחיתה מחומרת מעשיו". מלניק נמצאה לפני 4 שנים קבורה ללא רוח חיים באתר בנייה בקרית מוצקין. על פי גרסת קצ'ורה, אח בביה"ח הפסיכיאטרי בו אושפזה ובן זוגה - הוא סייע לה לבקשתה ב"טקס קבורה". משפחתה תדרוש מהפרקליטות לערער

בית המשפט המחוזי בחיפה זיכה היום (ראשון) פה אחד מעבירת רצח את אדוארד קצ'ורה, בן 53 מקרית מוצקין, שהואשם ברציחתה של הנערה ליטל יעל מלניק, בת 17 מאור עקיבא, באוקטובר לפני 4 שנים. קצ'ורה הורשע בעבירה של גרימת מוות ברשלנות.

אדוארד קצ'ורה בבית המשפט

כזכור, מלניק נמצאה קבורה ללא רוח חיים באתר בנייה בקרית מוצקין. על פי כתב האישום, קצ'ורה, שעבד כאח בבית החולים הפסיכיאטרי מעלה כרמל הכיר את מלניק, שהייתה מאושפזת במקום - ובין השניים היה קשר רומנטי. לגרסתו של קצ'ורה, הוא סייע לה ב"טקס קבורה" שביקשה.

סבתה של ליטל יעל מלניק, אחרי זיכויו של אדוארד קצ'ורה מאישום רצח: "אין צדק".

סבתה של ליטל יעל מלניק אחרי זיכויו של אדוארד קצ'ורה מאישום רצח: "אין צדק" pic.twitter.com/79zNjyVkJt — כאן חדשות (@kann_news) September 28, 2025

עורכת הדין אפרת נחמני בר, שמייצגת את משפחתה של ליטל יעל מלניק, אמרה לאסתי פרז ב"חצי היום" בכאן רשת ב': "זה רגע קשה מאוד למשפחה. יש פער וסתירה בין האמירות הקשות של בית המשפט על הנאשם לבין הכרעת הדין שבה יש ספק סביר לרצח. הכרעת בית המשפט סותרת את ההגיון והשכל הישר. הוא הורשע בעברות קשות אבל היה צריך להיות מורשע ברצח. נדרוש מהפרקליטות לערער ואני מאמינה שכך יהיה. אנו זועקים לצדק. דמה של ליטל זועק מהאדמה".

בהכרעת הדין נכתב: "בית המשפט הדגיש כי אין בזיכויו של הנאשם מעבירת הרצח כדי להפחית מחומרת מעשיו ולשחררו לחלוטין מאחריות למותה של המנוחה. נקבע בהקשר זה כי מעשיו ומחדליו של הנאשם אפשרו את ביצוע ה'טקס' שהוביל למות המנוחה. על כן, הורשע בעבירה של גרימת מוות ברשלנות".

עוד נכתב בהכרעת הדין כי בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה, תוך קביעה שהוא ניצל את תלותה של המנוחה בו. כמו כן, הוא הורשע בעבירה של הפרת הוראה חוקית לאחר שנקבע כי הוא הפר צו שניתן על ידי בית המשפט ואשר אסר עליו להיפגש עם המנוחה.

בית המשפט קבע, כי לכל הפחות הוטל ספק סביר בטענות המאשימה והפנה, בין היתר, לקשיים ראייתיים וכן לחוות דעת רפואית שהגישה ההגנה. בהתאם לחוות הדעת, קיימת אפשרות לפיה מותה של המנוחה נגרם עקב תאונה על פי התרחיש הבא - נשימתה של המנוחה באמצעות הצינור גרמה לעלייה ברמת הפחמן הדו-חמצני בגופה, הכרתה התערפלה, וכתוצאה מכך היא שאפה בטעות חול וחצץ שחדרו לדרכי נשימתה וגרמו למותה.

יושבת ראש נעמת, חגית פאר, מסרה בתגובה: "בית המשפט המחוזי בחיפה קובע היום באופן מזעזע שקבירת נערה בחיים והשארתה למוות בעינויים- אינו מעשה רצח. כל פלפול משפטי לא יספק תירוץ לקביעה ההזויה הזאת - לא רק שמדובר ברוצח שפל אלא בכזה שגרם למותה בעינויים של אישה צעירה".