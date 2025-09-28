בשם הביטחון: משרד החינוך אוסר על משלחות נוער לפולין לענוד את סמל החטופים

במסמך ההנחיות הרשמי למסע שנכתב על ידי קב"ט משרד החינוך נכתב כי "דגלי ישראל מותרים, אך ללא תוספות כגון סרט צהוב או סטיקר". במשרד החינוך הטילו את האחריות להנחייה על שב"כ - אך מבדיקה מול גורמי ביטחון עולה כי לא קיים איסור כזה

משרד החינוך אוסר על משלחות לפולין לענוד את סמל החטופים

משרד החינוך אוסר על משלחות נוער לפולין לענוד את סמל החטופים, כך פורסם לראשונה היום (ראשון) בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב'.

במסמך ההנחיות הרשמי למסע לפולין, שנכתב על ידי קב"ט משרד החינוך והגיע לידי כאן חדשות, נכתב במפורש כי "דגלי ישראל מותרים, אך ללא תוספות כגון סרט צהוב או סטיקר."

ההנחיה מעוררת סימני שאלה, שכן אם הסיבה לאיסור הינה ביטחונית – להימנע מסממנים ישראליים שעלולים לסכן את התלמידים – קשה להבין מדוע דווקא דגל ישראל, שהוא הסמל הבולט ביותר של המדינה, מותר, ואילו הסרט הצהוב, סמל ההזדהות עם החטופים, אסור.

גורמים במערכת החינוך אמרו לכאן חדשות: "בהנחיה שמונעת ממשלחות לפולין לשאת סרט צהוב – סמל ההזדהות עם החטופים – משרד החינוך לא רק מתנער מהחובה הערכית והמוסרית, אלא גם הופך את אחד הקונצנזוסים הרחבים ביותר בחברה הישראלית לנושא פוליטי".

ממשרד החינוך נמסר בתגובה: "האחריות על הנחיות האבטחה במשלחות לפולין מצויה בידי שירות הביטחון הכללי. המשרד פועל בהתאם להנחיות אלה, שנקבעות בהתאם להערכת מצב ביטחונית". עם זאת, מבדיקה מול גורמי ביטחון עלה כי קיימות הנחיות כלליות להצנעת סממנים ישראליים בעת שגרה – אך הן אינן כוללות איסור על ענידת סרט צהוב, סטיקר או סמל.

ממטה המשפחות להחזרת החטופים נמסרה התגובה: "פרסום הנחיות משרד החינוך האוסרות על בני הנוער במסע לפולין לענוד סרט צהוב עם סמל החטופים הוא מקומם ופוגע. זהו צעד נוסף של משרד החינוך והעומד בראשו במטרה להשכיח את מחדל השבעה באוקטובר שנמשך כבר 723 ימים".

"במסע שמבקש להזכיר לדור הצעיר בישראל כי 'לעולם לא עוד', פועלים באופן יזום למנוע מהתלמידים להביע סולידריות עם אחיהם ואחותם שנמקים בשבי, בסכנת מוות והיעלמות מיידית. במקום לחנך לערכים של זיכרון, רעות וערבות הדדית - משרד החינוך פועל לגמד ולטשטש את האסון הגדול ביותר לעם ישראל אחרי השואה".