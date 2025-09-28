דורפמן נחקר היום במח"ש לצד ניצב שב"ס קובי יעקובי. השניים הובאו לחקירה בעקבות התפתחות בשל ראיות שאותרו בטלפון הנייד של דורפמן. ראש המטה של השר לביטחון לאומי שומר על זכות השתיקה ומסרב לשתף פעולה

צו מעצר על תנאי הוצא נגד מקורבו של בן גביר חנמאל דורפמן

נציב שב"ס קובי יעקובי וראש המטה של בן גביר חנמאל דורפמן נחקרים היום (ראשון) במח"ש במסגרת פרשת מקורבי בן גביר. נגד דורפמן הוצא היום צו מעצר על תנאי - כך פורסם לראשונה בכאן חדשות. השניים זומנו כבר בשבוע שעבר אחרי ראש השנה, ותואם כי יגיעו היום.

לאחר זימונו לחקירה ביום שישי בצהריים ומשלא הודיע אם יתייצב, היום בבוקר הוציאו במח"ש צו מעצר על תנאי לדורפמן. בית המשפט השלום בירושלים אישר את בקשת מח"ש לצו המעצר החריג. בשעות הצהריים היום הגיעו מח"ש ללשכתו של דורפמן, שהודיע שיגיע עצמאית. עם הגעתו לפני כשעתיים לחקירה הוא אינו משתף פעולה עם החוקרים. לטענת עורך דינו, הסיבה היא התנהלות מח"ש בעניין צו המעצר

נציב שב"ס נחקר כבר כ-4 וחצי שעות, ומקורבו של בן גביר דורפמן כשעתיים.השניים נחקרים היום בשל התפתחות בחקירה, בעקבות חומרים שהתגלו בטלפון של דורפמן - אותו הצליחו לפרוץ החוקרים בימים האחרונים.

עורך דין אריאל עטרי, סנגורו של חנמאל דורפמן, מסר בתגובה: "מח"ש חצו היום את כל הקווים בחקירה הפוליטית הזו. הם פנו לבית המשפט והוציאו צו מעצר לא חוקי על תנאי על מנת להביא את דורפמן לחקירה, בניגוד גמור לפסיקת בית המשפט העליון. בנסיבות אלה הנחיתי אותו לא לשתף פעולה בקרקס הפוליטי והלא חוקי של מח"ש".

כזכור נגד יעקובי צפוי להיות מוגש כתב אישום בפרשה בגין מרמה והפרת אמונים בכפוף לשימוע כפי שעודכן על ידי פרקליט המדינה והיועצת המשפטית לממשלה לפני חודשיים. יעקובי חשוד בכך שעדכן את מפקד ימ"ר ש"י, ניצב משנה אבישי מועלם, בחקירה המתנהלת נגדו במשטרה בחשד למתן שוחד לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. כמו כן, יעקובי חשוד בתערבות במינויים במשטרה.

דורפמן נחקר לראשונה בפברואר, אז הוצג לו ולמועלם התכתבויות ביניהם מתוך החומר שהוצא ממכשיר הטלפון של מועלם, ובהן ראיות לכאורה על ניסיון להשפיע על טיפול בפשיעה לאומנית.

בהתכתבויות גם נמצאו בקשות של דורפמן לקבל מידע מהמאגר המשטרתי שאותו, לכאורה, הוא לא מוסמך לקבל, כמו רישום פלילי של אזרחים. קו ההגנה של דורפמן בחקירתו היה כי מדובר בקשר מקצועי וחוקי במסגרת התוויית מדיניות, וכי הוא היה רשאי לקבל את המידע שביקש ממועלם.