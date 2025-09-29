84 שנים לטבח באבי יאר: שמות הקורבנות ממשיכים להיחשף

מחקר של המרכז להנצחת השואה הביא לפרסומם של 1,031 שמות חדשים של יהודים שנרצחו באוקראינה בזמן השואה | זהו סיפורם של שלושה

1,031 שמות חדשים של יהודים שנרצחו לפני 84 שנים בבאבי יאר שבאוקראינה, נחשפו בציון יום השנה לטבח, כך פורסם היום (שני) בכאן רשת ב'.

חשיפת השמות הגיעה הודות לעבודת מחקר של המרכז להנצחת השואה בבאבי יאר, ולאחר שממשלת אוקראינה נתנה לחוקרים גישה לארכיונים הגנוזים. זהו סיפורם של שלושה מהנרצחים, עליהם הצליחו החוקרים למצוא מידע.

ינקל דנילוביץ קרקוביץ נולד בשנת 1880 בעיר בחמוט שבפרובינציית חרקוב. לאחר מהפכת 1917, התיישב עם רעייתו לאה וארבעת בניהם — דניאל, ירחמיאל, מוישה והרש — בעיר קייב. ינקל עבד כחייט.

עם פרוץ המלחמה הייתה למשפחה אפשרות להתפנות, אך הוא סירב לעזוב. הוא נשאר בקייב בעוד אחד מבניו הצליח להימלט עם משפחתו. שכנים זוכרים שראו את ינקל בפעם האחרונה בסוף ספטמבר 1941, כשהוא צועד עם מזוודה בידו לכיוון באבי יאר.

ינקל דנילוביץ קרקוביץ (באדיבות המרכז להנצחת השואה בבאבי יאר)

ולנטינה קאופמן נולדה בקייב ב־5 בינואר 1924 להוריה, מיכאל ישראלוביץ ופייגה אברומובנה קאופמן. בקיץ 1941 סיימה את לימודיה בבית הספר. נראה כי תכננה להמשיך ללימודים אקדמיים. אך ב־29 בספטמבר 1941 צעדה ולנטניה יחד עם הוריה לעבר באבי יאר — ומעולם לא שבה.

ולנטינה קאופמן (באדיבות המרכז להנצחת השואה בבאבי יאר)

מריה גורודיסקאיה, נולדה בשנת 1885 למשפחתו של אברהם גורודיסקי, אזרח כבוד וסוחר. בשנת 1902 סיימה את לימודיה בגימנסיה והחלה ללמוד רפואת שיניים. במרץ 1905, קיבלה את תואר רופאת השיניים. בתחילת שנות ה־20, לאחר לידת בנה, הפכה מריה לעקרת בית, אם כי מקורות מאוחרים יותר מציינים כי לימדה גם צרפתית, ייתכן כמורה פרטית. מריה ובנה נרצחו שניהם בבאבי יאר.

מריה גורודיסקאיה (באדיבות המרכז להנצחת השואה בבאבי יאר)

יומיים של טבח: 33,371 יהודים הוצעדו לגיא ההריגה בקייב - שממנו לא שבו

ב-29 בספטמבר 1941, ימים אחדים לאחר שנכבשה קייב בידי הנאצים, נקראו היהודים להגיע לאזור בית העלמין ומשם הוצעדו לאתר הרצח מחוץ לעיר. היה זה ערב יום הכיפורים. בשתי יממות נרצחו ביריות 33,371 יהודים.

נכון למחצית שנת 2025, מאגר השמות של מוזיאון באבי יאר כולל 29,671 שמות של קורבנות. 1,031 מתוכם נחשפו מאז פרוץ המלחמה באוקראינה.

באבי יאר הוא קבר האחים הגדול ביותר באירופה והוא הסמל של "השואה בכדורים". אחרי טבח יהודי קייב ב-29 וב-30 בספטמבר 1941, המשיך אתר הרצח הזה לשמש לרצח יהודים ומתנגדי משטר למשך שנתיים. ההערכה היא שכמאה אלף בני אדם, רובם יהודים, קבורים שם.