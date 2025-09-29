גלנט הגיע לבית הדין של הליכוד כדי להשיב לעתירה להדחתו מהמפלגה

גלנט הגיע לבית הדין של הליכוד כדי להשיב לעתירה להדחתו
בכניסה לבית הדין אמר שר הביטחון לשעבר: "באתי להילחם עם דעה של תנועת הליכוד. הדיון היום אינו דיון בעתידו של יואב גלנט. הדיון היום הוא בשאלה האם אנחנו ממשיכי דרכו של בגין או ממשיכי דרכו של בן גביר"
מחבר יואב בורוביץ'
יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר, בבית הדין של מפלגת הליכוד, ספטמבר 2025
יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר, בבית הדין של מפלגת הליכוד, ספטמבר 2025 צילום: כאן חדשות

יואב גלנט, שר הביטחון לשעבר, הגיע היום (שני) לבית הדין של מפלגת הליכוד כדי להשיב לעתירה שמבקשת להדיח אותו מהמפלגה. 

גלנט אמר בבית הדין בנוגע לרפורמה המשפטית כי למרות שהוא חושב שצריך לתת יותר כוח לכנסת והממשלה מול המערכת המשפטית: "אני אמרתי לראש הממשלה בעשרות שיחות - לא חשוב מי צודק, כי במצב שהיינו האיום שנוצר על ביטחון ישראל ממה שראינו בעיניי האויב יותר גדול".

"אני מזכיר לכם איך הדבר התנהל - כל חברי הממשלה הופתעו מהצהרה תקשורתית שמגלגלת תהליך שהמשמעויות שלו נוגעות בכל הדברים במערכת הישראלית. זה השליך על הכל. גם על תקציב המדינה שעוד לא עבר. אני בעד שינוי, אבל בשום שכל, זה לא היה במהלך הזה. הויכוח שלי לא עם הרפורמה אלא אם הדרך שזה נעשה", אמר שר הביטחון לשעבר.

גלנט התייחס לכך שהשר גדעון סער עזב את הליכוד וחזר:  "אחרי שנתיים, הפכו אותו לשר בכיר בקומבינה, גם את האיש הזה הייתם מביאים לפה ואומרים שהוא לא עומד לפי עקרונות התנועה? האם יש פה מהלך מיוחד ליואב גלנט? אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו נותנים לאדם להביע את עמדתו ונותנים לבוחרים להכריע, או מורידים את האפשרות הזאת".

גלנט מסר ל"כאן חדשות": "אני מחזיק באותן עמדות ופועל לפי אותם עקרונות שלפיהם פעלתי כל חיי במיוחד כשר הביטחון במלחמה. אני חבר תנועת הליכוד ובאתי להילחם עם דעה של תנועת הליכוד. שלא תהיה לכם טעות, הדיון היום אינו דיון בעתידו של יואב גלנט. הדיון היום הוא בשאלה האם אנחנו ממשיכי דרכו של בגין או ממשיכי דרכו של בן גביר. נראה בדיון".

שר הביטחון לשעבר הכריז על התפטרותו מהכנסת בינואר 2025. בהצהרתו אמר: "דרך הליכוד היא דרכי, אני מאמין בעקרונותיה וסומך על דרכיה ומצביעיה של תנועת הליכוד". בחודש נובמבר של השנה שעברה פוטר גלנט מתפקיד שר הביטחון.

