אביו של אורי דנינו סיפר בדמעות על הפיוט שבנו ביקש "שיכניס אותו לאווירת יום הכיפורים"

הרב אלחנן דנינו התארח בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב. הוא סיפר על בנו שנרצח בשבי חמאס, הקטע מהפיוט שרקם על ספר התורה שהכניס לזכר בנו, לפי צוואתו שהביא החטוף אלי-ה כהן, והוסיף: "אני חושב ומקווה ומתפלל ומייחל שאכן באמת תצא בשורה לעם ישראל ובמיוחד למשפחות החטופים"