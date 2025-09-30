אביו של אורי דנינו סיפר בדמעות על הפיוט שבנו ביקש "שיכניס אותו לאווירת יום הכיפורים"
הרב אלחנן דנינו התארח בתוכנית "בנימיני וגואטה" בכאן רשת ב. הוא סיפר על בנו שנרצח בשבי חמאס, הקטע מהפיוט שרקם על ספר התורה שהכניס לזכר בנו, לפי צוואתו שהביא החטוף אלי-ה כהן, והוסיף: "אני חושב ומקווה ומתפלל ומייחל שאכן באמת תצא בשורה לעם ישראל ובמיוחד למשפחות החטופים"
בחירת העורכת
בחירת העורכת
-
00:26:32אישתי בדיכאון היריון - ואני בלבנון | מלחמה על איזה ביתבזמן שהוא מתמרן בעומק לבנון, נועם נאלץ להכריע בין השירות לבין אישתו
-
00:41:37צום קל: כשרמי הויברגר גנב לדנה מודן את האוכל לכיפור
-
יחזו את העתיד גם הפעם? "משפחת סימפסון" חוזרת לקולנועהסרט החדש מיועד לעלות בבתי הקולנוע בארצות הברית ב-23 ביולי 2027 • הסרט הקודם, שיצא ב-2007, הכניס יותר מ-536 מיליון דולר ברחבי העולם
-
00:04:08הנציגות החדשה והמפתיעה של ישראל במשחק FIFA 26הנציגות החדשה לישראל במשחק "FC26": לא מדובר באישיות מתחום הכדורגל
-
00:25:19הצוות או האישה? דיוקן מילואים חשוף | מלחמה על איזה ביתלאחר שהוקפץ למילואים ב-7.10, נוצר קרע ביחסים בין נועם ואישתו הילה