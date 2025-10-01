גמר חתימה טובה

יום הכיפורים התשפ"ו: אלו זמני כניסת ויציאת הצום

במהלך יום הכיפורים מזג האוויר צפוי להיות נוח יחסית - היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות, ומחר תורגש התחממות קלה
מעמד הסליחות ברחבת הכותל המערבי בירושלים, אמש צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

יום הכיפורים התשפ"ו יחל הערב (רביעי, 1 באוקטובר 2025) ויגיע לסיומו מחר (חמישי, 2 באוקטובר).

היום, ערב יום הכיפורים, תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מעט מן הרגיל. ביום חמישי, יום הכיפורים, תחול התחממות קלה.

בתוך כך, רכבת ישראל עדכנה כי כלל הרכבות יופעלו היום, ערב יום הכיפורים, עד השעה 13:00 ובמתכונת מתוגברת שמבוססת על לוחות הזמנים של ימי שישי. בנוסף נמסר כי תנועת הרכבות תחודש ביום שישי בבוקר ולא בצאת הצום.

אלה זמני הצום

כניסת יום הכיפורים:

בירושלים 17:48
בתל אביב 18:05
בחיפה 17:57
בבאר שבע 18:06
בצפת 17:57
באילת 17:55
בקריית שמונה 17:52
בעזה 17:58

צאת יום הכיפורים:

בירושלים 18:59
בתל אביב 19:01
בחיפה 19:00
בבאר שבע 19:01
בצפת 18:58
באילת 19:00
בקריית שמונה 18:58
בעזה 19:02

מידות החום בערב יום הכיפורים:

בירושלים 26°
בתל אביב 28°
בחיפה 27°
בבאר שבע 29°
באילת 34°

מידות החום ביום הכיפורים:

בירושלים 27°
בתל אביב 26°
בחיפה 26°
בבאר שבע 30°
באילת 35°

