מחדל ביטחוני בבנימין: רעולי פנים חדרו ליישוב והסתובבו במשך שלוש שעות באין מפריע

שני חשודים רעולי פנים חדרו בליל שבת ליישוב נעלה שבבנימין דרך גדר הביטחון של היישוב. לא הושמעה התרעה על חדירה, השומר דווח על כך באיחור. התושבים מודאגים: "ש מחדלי ביטחון שעלולים היו להיגמר רע מאוד אם אלה היו מחבלים"

בליל שבת, שני חשודים רעולי פנים חדרו ליישוב נעלה שבבנימין דרך גדר הביטחון של היישוב. לשומר היישוב דווח על כך ששני רעולי פנים מסתובבים בין בתים ביישוב רק באזור השעה 3:40. למרות הנהוג ביישובים באזור, לא הושמעה התרעה על חדירה ולא הופעלו צופרים.

לאחר תחקור של מצלמות אבטחה ביישוב זוהו שני חשודים רעולי פנים מסתובבים בבתים במספר רחובות ביישוב ועוזבים את היישוב לקראת השעה 4 בבוקר יום שבת, לאחר שלוש שעות של שוטטות. המשטרה פתחה בחקירה וקראה לתושבים לבדוק אם השניים תועדו במצלמות האבטחה שלהם ולוודא שבתיהם לא נפרצו.

מדובר צה"ל נמסר בהתייחסות לאירוע: "אתמול בלילה התקבל דיווח בדיעבד על חשודים רעולי פנים שחדרו ליישוב נעלה שבחטיבת בנימין. עם קבלת הדיווח כוחות צה"ל ומשטרה קפצו לנקודה וביצעו סריקות יחד עם כוחות ביטחון מהיישוב עד לשלילת הימצאות מחבלים ביישוב. כחלק מהטיפול באירוע נפרקו מצלמות, מהן עלה כי החשודים פרצו למספר בתים ביישוב וגנבו רכוש. צה"ל מתייחס לחדירה זו בחומרה. האירוע מצוי בתחקור".

המשטרה חוקרת גל של התפרצויות שהתרחשו לאחרונה ביישובי הסביבה. היישובים במועצה איזורית בנימין קרובים לכפרים פלסטינים שמהווים סיכון ביטחוני, ובגלל זה הישובים מצוידים במרכיבי ביטחון מוגברים כמו גדר ביטחון ושמירה היקפית.

תיעוד מצלמות האבטחה:

רעולי פני חדרו ליישוב נעלה שבבנימין בליל שבת. התושבים טוענים כי לא הופעלה ביישוב התרעה, כנהוג במקרה של חדירה ליישוב | תיעוד ממצלמות האבטחה @HGoldich @ItayBlumental pic.twitter.com/ewVWzHfR82 — כאן חדשות (@kann_news) October 4, 2025

התושבים מבוהלים מהתופעה ואחת מהם אף סיפרה לכאן חדשות: "שנתיים מ-7/10 ועדיין יש מחדלי ביטחון שעלולים היו להיגמר רע מאוד אם אלה היו מחבלים".

במקום השמעת התרעה או הפעלת צופרים, נשלחה לתושבים הודעת וואטסאפ ביישוב, חלקם אף התעוררו לחיילים שדפקו בדלתם בעת שסרקו אחר החשודים ביישוב.