משפט נתניהו: צוות ההגנה מבקש לשנות את מועדי עדות רה"מ בשבוע הבא

באי כוחו של נתניהו ביקשו מבית המשפט לאפשר לו להעיד רק בימים שני ושלישי בשבוע הבא. באופן מפתיע, לא הוגשה בקשה לשנות את מועד עדותו ביום רביעי השבוע

באי כוחו של ראש הממשלה נתניהו ביקשו היום (ראשון) מבית המשפט לאפשר לנתניהו להעיד רק בימים שני ושלישי במשפטו בשבוע הבא. עוד ביקשו לקצר את יום העדות ביום שני בשל פתיחת מושב החורף של הכנסת ולסיים את הדיון בשעה 13:30. עו"ד ביקשו שביום רביעי יזומן סנ"צ דובי שרצר ממח"ש להמשיך בעדותו.

באופן מפתיע, צוות ההגנה דווקא לא הגיש בקשה לשנות את מועד העדות של נתניהו ביום רביעי הקרוב, אז היא צפויה להתחדש לאחר מספר ביטולי דיונים ופגרת החג.

באוגוסט האחרון קבע בית המשפט כי החל מחודש נובמבר הקרוב משפטו של נתניהו בוא הוא נאשם בתיקי האלפים יתנהל במשך ארבעה ימים בשבוע, מתוכם שלושה ימים יקדשו לעדותו של ראש הממשלה. סניגוריו של ראש הממשלה התנגדו להחלטת המחוזי בירושלים וטענו כי אם הדיונים יערכו ארבע פעמים בשבוע הם לא יוכלו לייצגו.