אימו של תמיר אדר שלא הושב: "נשברתי כשיו"ר הכנסת הסיר את הסיכה"

אדר תיארה את התחושות המורכבות לצד השמחה משחרור החטופים החיים, ואת האכזבה ממי שבחרו להתייחס לאירוע כאל חתימת המאבק בלי אזכור החללים שחמאס לא השיב

יעל אדר, אימו של תמיר אדר שנרצח ב-7 באוקטובר וגופתו עדיין מוחזקת ברצועת עזה, שיתפה היום (שלישי) בריאיון לכאן 11 בנקודת השבר שחוותה ביום שחרור החטופים: "כשיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הוריד את סיכת החטופים והצהיר 'שבו בנים לגבולם', הבנתי שהחללים נשארים מאחור".

"רציתי לקום ורציתי לצעוק", הוסיפה, "אבל שמו אותי מאחורי זכוכית ולא שמעו אותי". היא תיארה את האירוע כחסר רגישות כלפי המשפחות שלא זכו לחבק מחדש את יקיריהם או אפילו להביא אותם לקבורה בישראל: "אני ראיתי במו עיניי והתכווצתי מהחגיגה שהייתה שם. איזה חיוכים, איזו אווירה, איזו שמלות וחליפות לבשו חברות הכנסת - כאלו שלא הולכים איתן ביום-יום".

יו"ר הכנסת אוחנה לצד הנשיא הרצוג ונשיא ארה"ב טראמפ צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

יעל אמרה ש"ההסכם היה צריך להביא לסיום האירוע ואת עם ישראל כולו לנקודה שממנה יוצאים לשיקום", והצהירה: "היום אני מרגישה נבגדת שוב. כשעם ישראל ישב בסוכות וחלקו חגג על החטופים שכן חזרו - ואני שמחה שהם פה - אני נשברתי שוב כשהבנתי שעובדים עליי".

אימו של החטוף החלל תמיר אדר: "כשיו"ר הכנסת הוריד את סיכת החטופים והצהיר 'שבו בנים לגבולם' - הבנתי שהחללים נשארים מאחור" https://t.co/gm8LeihX8d@WexlerSharon @yairweinreb pic.twitter.com/4jbrgjxBLP — כאן חדשות (@kann_news) October 14, 2025

"אסור לנו להיות במקומות האלה", הזהירה. "כל יום שעובר והחללים לא פה הם עלולים להיעלם. יש מי שחושב שכי הוא חלל, אז לא נורא. ההסכם הזה בוגד בי - ביעל אדר, אזרחית הגונה שגידלה ילד שיצא להילחם למען העם הזה".

אדר סיכמה את הריאיון בבקשה מהעם להמשיך ולהילחם עבור מי שנשאר מאחור: "עם ישראל עוד לא בתיקון. העם לא יכול להיות עוד בשיכרון האופוריה. זה לא רק המאבק שלי".