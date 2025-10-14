24 חטופים חללים עדיין בעזה

אימו של תמיר אדר שלא הושב: "נשברתי כשיו"ר הכנסת הסיר את הסיכה"

אימו של תמיר שלא הושב: "נשברתי כשאוחנה הסיר את הסיכה"
אדר תיארה את התחושות המורכבות לצד השמחה משחרור החטופים החיים, ואת האכזבה ממי שבחרו להתייחס לאירוע כאל חתימת המאבק בלי אזכור החללים שחמאס לא השיב
מחבר יאיר ויינרב
Getting your Trinity Audio player ready...
תמיר אדר
צילום: -

יעל אדר, אימו של תמיר אדר שנרצח ב-7 באוקטובר וגופתו עדיין מוחזקת ברצועת עזה, שיתפה היום (שלישי) בריאיון לכאן 11 בנקודת השבר שחוותה ביום שחרור החטופים: "כשיושב ראש הכנסת אמיר אוחנה הוריד את סיכת החטופים והצהיר 'שבו בנים לגבולם', הבנתי שהחללים נשארים מאחור".

"רציתי לקום ורציתי לצעוק", הוסיפה, "אבל שמו אותי מאחורי זכוכית ולא שמעו אותי". היא תיארה את האירוע כחסר רגישות כלפי המשפחות שלא זכו לחבק מחדש את יקיריהם או אפילו להביא אותם לקבורה בישראל: "אני ראיתי במו עיניי והתכווצתי מהחגיגה שהייתה שם. איזה חיוכים, איזו אווירה, איזו שמלות וחליפות לבשו חברות הכנסת - כאלו שלא הולכים איתן ביום-יום". 

יו
יו"ר הכנסת אוחנה לצד הנשיא הרצוג ונשיא ארה"ב טראמפ צילום: יונתן זינדל, פלאש 90

יעל אמרה ש"ההסכם היה צריך להביא לסיום האירוע ואת עם ישראל כולו לנקודה שממנה יוצאים לשיקום", והצהירה: "היום אני מרגישה נבגדת שוב. כשעם ישראל ישב בסוכות וחלקו חגג על החטופים שכן חזרו - ואני שמחה שהם פה - אני נשברתי שוב כשהבנתי שעובדים עליי".

צפו בריאיון המלא:

"אסור לנו להיות במקומות האלה", הזהירה. "כל יום שעובר והחללים לא פה הם עלולים להיעלם. יש מי שחושב שכי הוא חלל, אז לא נורא. ההסכם הזה בוגד בי - ביעל אדר, אזרחית הגונה שגידלה ילד שיצא להילחם למען העם הזה".

אדר סיכמה את הריאיון בבקשה מהעם להמשיך ולהילחם עבור מי שנשאר מאחור: "עם ישראל עוד לא בתיקון. העם לא יכול להיות עוד בשיכרון האופוריה. זה לא רק המאבק שלי".

עוד בנושא

תמיר אדר

אימו של החטוף: לא אוכל לחכות כמו משפחתו של אורון שאול

תגובת האם

כשגופתו בשבי חמאס: משפחתו של תמיר אדר יושבת שבעה

תגיות |
בחירת העורכת
  • נשיא מצרים א-סיסי ונשיא ארצות הברית טראמפ
    נציגים מכל העולם: מי כן ישתתף בפסגת השלום בשארם א-שייח?
  • הם לא ציפו לזה
    בוא הביתה: מחשבות ישראליות על שמחת תורה
  • חגי אנגרסט ואורלי גלבוע
    אשכול נבו תוהה: איך לכתוב את הסיפור של ישראל מחדש?
  • לוגו MTV על במת טקס פרסי ה-VMA בלוס אנג'לס, 2015
    סוף עידן: אחרי 40 שנה - MTV תפסיק לשדר מוזיקה בבריטניה
  • מייקל ג'יי פוקס בטנסי, בחודש אפריל
    כוכב סרטי "בחזרה לעתיד" חושף: "אני כבר לא מסוגל ללכת"

אולי יעניין אותך