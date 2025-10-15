שנתיים אחרי הטבח בו נרצחו 18 אנשים: חוף זיקים ייפתח מחדש

החוף שודרג מחדש בעלות של כ-20 מיליון שקלים, מתוכם כ-6.5 מיליון ממנהלת תקומה. הרמטכ"ל אישר את פתיחת החוף לציבור והורדת צו השטח הצבאי הסגור שחל על המקום מתחילת המלחמה

חוף זיקים, שנסגר אחרי טבח 7 באוקטובר, ייפתח מחר בבוקר לרחצה ולמבקרים - כשנתיים אחרי הטבח במהלכו נרצחו בחוף 18 בני אדם. כך הודיעו היום (רביעי) דוברות המועצה האזורית חוף אשקלון ומנהלת תקומה.

על פי ההודעה, החוף שודרג מחדש בעלות של כ-20 מיליון שקלים, מתוכם כ-6.5 מיליון ממנהלת תקומה. בשלב הראשון, החוף יהיה פתוח למבקרים ולמתרחצים החל מהשעה 07:00 ועד השעה 18:00, ושירותי הצלה החל מהשעה 9:00. בחוף תותר גלישה אך לא תותר בשלב זה פעילות ספורט ימי וצלילה באזור. טקס פתיחה רשמי יתקיים ביום שלישי הבא במעמד השותפים להקמת החוף, תושבי המועצה והאזור.

מדובר צה"ל נמסר כי בהתאם להערכת המצב המבצעית, הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אישר את המלצת מפקד פיקוד הדרום לאפשר, בתיאום הדוק ובשיתוף עם המועצה האזורית חוף אשקלון, את פתיחת חוף זיקים לציבור והורדת צו השטח הצבאי הסגור שחל על המקום מתחילת המלחמה.

ראש המועצה האזורית חוף אשקלון, איתמר רביבו, בירך על פתיחת החוף: "לאחר המתנה ארוכה חוף זיקים המיוחד והיפה ייפתח לרחצה ולמבקרים. לצד פתיחת החוף, אנו נזכור וננציח את נרצחי חוף זיקים ולא נשכח את 18 הנרצחים". זאב אלקין, השר במשרד האוצר האחראי על שיקום הדרום והצפון: "פתיחת חוף זיקים לציבור זה עוד אירוע סמלי המדגיש שהחיים בחבל תקומה חוזרים למסלולם. מי שקיוו במעשי זוועה, שביצעו להבריח אותנו לתמיד מהאזור, רואים היום בעיניים כלות את שיקום וחיזוק ההתיישבות בחבל תקומה".

אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, מסר: "חידוש ופתיחת חוף זיקים הם חלק ממחויבותנו להשיב את האזור לחיים משגשגים. פתיחתו המחודשת של החוף מגלמת את אמירתנו הברורה – אנחנו כאן כדי להשתקם ולצמוח. נמשיך לפעול לבניית האזור מחדש, מתוך אמונה שדווקא במקומות שספגו את הפגיעה הקשה ביותר, נבנה עתיד חדש, בטוח וטוב יותר. ננצור ונזכור לנצח את הנופלים. אני רוצה להודות לראש המועצה האזורית חוף אשקלון על ההובלה המקצועית והבלתי מתפשרת להצלחת הפרויקט".