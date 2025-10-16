מחדל העוברים באסותא: הצעדים נגד שני הבכירים במעבדה

משרד הבריאות הודיע היום (חמישי) כי יבטל את הרישיונות של שני בעלי תפקידים בכירים בבית החולים אסותא בראשון לציון במסגרת פרשת החלפת העוברים. רישיונו של מנהל המעבדה להפריה חוץ גופית ד"ר פבל איציקסון יישלל לצמיתות, ורישיונו המקצועי של האמבריולוג יבגני יעקבלב יישלל לשנתיים.

ההחלטה בנוגע לשניים מגיעה כמעט שנה לאחר שיחת השימוע שנערכה להם, שבסיומה נכתב שנשקלת האפשרות לשלול את רישיונם. מאז שנחשפה הפרשה, השניים כבר אינם מועסקים באסותא. נגד איציקסון הוגש כתב אישום בגין הפרת ייבוא הביציות הנגועות במחלה גנטית מגאורגיה.

בדיקה שערכה ועדה ייעודית לבחינת המחדל העלו כשלים בתפקודו של מנהל המעבדה איציקסון. "סביבת העבודה במעבדה לא תאמה את היקף הפעילות במעבדה, העבודה לקתה באי-הקפדה על הנהלים הנדרשים בזיהוי מטופלים, אי-הקפדה על הנהלים בעבודת האמבריולוגים, וניהול לקוי של הרשומה הרפואית במעבדה. מנהל המעבדה גילה אי-יכולת מקצועית במילוי תפקידו כמנהל ולא התנהל כמצופה, באופן שתרם משמעותית לקרות האירוע".

בהודעת משרד הבריאות קשרו גם את האמבריולוג במעבדה באופן ישיר למחדל: "חוסר אחריות ורשלנות במילוי תפקידו באופן אשר גרם לקרות האירוע". בדיקת הוועדה העלתה כי האירוע קרה בשל "הפרה כפולה" של נהלי המעבדה על-ידי האמבריולוג, כאשר בשלב הראשון הועברו העוברים הלא נכונים למטופלת הראשונה שנכנסה לחדר ההחזרות בשל הכנת העוברים מראש עבור מטופלת שהייתה אמורה להיכנס לפניה.

בשלב השני העביר האמבריולוג עוברים לא נכונים עבור מטופלת אחרת, "אף שבשלב זה ניתן היה לדעת שהעוברים לא שייכים לה". בהודעת המשרד נכתב כי כל זאת נעשה "תוך הפרה חמורה של נהלי העבודה שנכתבו כדי למנוע מטעויות כאלה לקרות". האמבריולוג יוכל להגיש בעוד שנתיים בקשה חדשה לקבלת תעודת עובד מעבדה רפואית. במשרד הבריאות הבהירו כי שני הבכירים שרשיונם נשלל רשאים לפנות בערר לשר הבריאות על החלטה זו.