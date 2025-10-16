איש השב"כ יועמד לדין בפרשת הדלפת המסמך הסודי לשר שיקלי ולעיתונאים

איש השב"כ יועמד לדין בפרשת הדלפת המסמך הסודי לשר שיקלי
המחלקה לחקירות שוטרים הודיעה לאיש שב"כ במיל', ששירת כסגן ראש יחידה, כי נשקלת העמדתו לדין פלילי בכפוף לשימוע, בחשד שמסר ידיעות סודיות לעיתונאים ולשר מכהן בשנת 2024. מהחקירה עולה כי המידע שפורסם גרם לנזק מודיעיני ולפגיעה בביטחון המדינה
מחבר שלי טפיירו
Getting your Trinity Audio player ready...
מח"ש
צילום: חיים גולדברג, פלאש 90

המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה הודיעה הבוקר (חמישי) לאיש שירות הביטחון הכללי במילואים, ששירת כסגן ראש יחידה, כי נשקלת העמדתו לדין פלילי בכפוף לשימוע, בחשד לעבירות של מסירת ידיעות סודיות וניסיונות למסירת ידיעות סודיות.

על פי החשד, במהלך שנת 2024 העביר החשוד שלא כדין ידיעות סודיות שביטחון המדינה מחייב לשומרן בסוד, לעיתונאים ולשר עמיחי שיקלי, והן פורסמו בכלי התקשורת. בנוסף, החשוד פנה לכאורה לעיתונאים נוספים בניסיון להעביר לידיעתם מידע סודי נוסף.

מהחקירה עולה, כי המעשים המיוחסים לחשוד גרמו לנזק מודיעיני ולפגיעה בביטחון המדינה. החקירה נוהלה על ידי צוות חשיפה במחלקה לחקירות שוטרים.

עוד בנושא

פרשת הדלפות המסמכים בשב

כך פעל מנגנון ההדלפות מתוך שב"כ לעיתונאים ולשיקלי

רונן בר וגלי בהרב מיארה

"גיבור ישראל": שיקלי מגיב לפרשה הביטחונית

תגיות |
בחירת העורכת
  • המלך של סיני
    "התחזיות של מתנגדי ההתנתקות התממשו במהירות" | פילדלפי
  • אתר בנייה, ארכיון
    האינפלציה התמתנה, מחירי הדירות יורדים
  • גל גדות, עידן עמדי, נטלי פורטמן
    "סוף-סוף!": התגובות בעולם התרבות לשחרור החטופים
  • הלוחמים הפצועים לצד החטופים ששוחררו
    חיים חדשים: מחלקת פצועי המלחמה ושורדי השבי
  • האיום הוסר? הדיון באירופה על הדחת ישראל מהאירוויזיון נדחה
    אז עכשיו מה יהיה עם ישראל באירוויזיון?

אולי יעניין אותך