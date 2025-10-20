בני זוג מכרמיאל הסתירו את גופת האם ניצולת השואה, וחיו מקצבאותיה

בתה של ניצולת השואה ובן הזוג שלה החביאו את גופת האם בחצר ביתה בכרמיאל, אחרי שנפטרה בשיבה טובה לפני כשנה וחצי, וחיו מקצבאותיה על סך 18 אלף ש"ח. במהלך החקירה עלה כי בן הזוג הוא זה שהסתיר את הגופה. הוא שם קץ לחייו בבית המעצר בו הוחזק בצפון

דבר מותה וגופתה של ניצולת שואה בת 93 הוסתרו על ידי בתה בת ה-64 וחתנה בחצר ביתה של המנוחה בכרמיאל. זאת כדי לקבל במרמה את הקצבאות המיועדות לה כניצולת שואה - על סך 18,000 ש"ח. כך מסרה היום (שני) משטרת ישראל. עוד פורסם כי במהלך החקירה, התברר כי בן זוגה של הבת הוא זה שהעלים את גופת האם. לפני שלושה שבועות הוא שם קץ לחייו בתאו בבית מעצר בצפון.

בחודש ספטמבר התקבל דיווח במשטרת ישראל על חשש לחייה של ניצולת השואה, שהתגוררה בכרמיאל יחד עם בתה ובן זוגה של בתה. עם קבלת הדיווח הגיעו שוטרי מחוז צפון לביתה בכרמיאל, שם פגשו בזוג שסיפר לשוטרים שהגיעו למקום כי האם נפטרה. הגרסאות שמסרו השניים באשר למקום קבורתה של האם היו מחשידות, מה שהוביל למעצרים של השניים לצורך חקירה - ולהקמת צוות חקירה מיוחד לצורך בירור נסיבות מקרה המוות ומקום קבורתה של האם.

במסגרת החקירה, טענו השניים כי האם נפטרה בשיבה טובה בחודש אפריל 2024. למרות זאת, סרבו להצביע על מקום קבורתה. לאורך החקירה, חשפו חוקרי היחידה ללוחמה בפשיעה סתירות רבות בגרסות השונות של בני הזוג, מה שהעלה את חשדות החוקרים אודות מקום הימצאה האמיתי של ניצולת השואה.

תוך כדי החקירה ותהליך גביית העדויות והחיפושים הנרחבים אחרי מקום הקבורה, הבינו החוקרים כי בחצר הבית ישנו בור בעומק לא סביר. לכן, החליטו במשטרה במקביל לראיות שנאספו להתמקד בחצר הבית - בניגוד לגרסת חלק מבני המשפחה לפיה הקבורה הייתה בעיר אחרת.

שבועיים לאחר הפתיחה בחקירה, נמצאה גופתה של המנוחה בעומק של כשלושה מטרים באדמת חצר ביתה. עם הוצאת הגופה וטרם שליחתה לבחינה במכון לרפואה משפטית באבו כביר, ערכו השוטרים והמסייעים במקום טקס לכבודה: "בו בפעם הראשונה, כשנה וחצי לאחר מותה בשיבה טובה, נאמר עליה קדיש בתוך ביתה".

על פי החשד, קבורת האם ניצולת השואה נערכה לא על פי דין, לצורך הונאת כספי מדינה מתוקף גילה ומתוקף היותה ניצולת שואה. כנגד הבת החשודה ממשיך להתנהל הליך פלילי בליווי הפרקליטות, כשהחשדות המיוחסים לה הם קבלת דבר במרמה, שיבוש הליכי משפט, אי דיווח והפרת חובה חקוקה.

רב פקד אלון ראובני, מפקד היחידה ללוחמה בפשיעה בגליל אמר: "במהלך 26 שנות שירותי במשטרת ישראל נחשפתי לאירועי קשים, אך אירוע זה הוא מהקשים שביניהם, בו קוברים ניצולת שואה בת 93 בחצר ביתה ועוד על ידי בני משפחתה. נפלה בחלקנו הזכות כשוטרי יל"פ גליל למצוא את הגופה ובסופו של דבר להביאה לקבר ישראל".