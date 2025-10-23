שורד השבי אלי-ה כהן הציע נישואין לחברתו זיו עבוד

שורד השבי אלי-ה כהן הציע נישואין לחברתו זיו עבוד
בני הזוג היו ביחד במיגונית המוות, כאשר אלי-ה נחטף ולא ידע מה עלה בגורלה של זיו. אלי-ה שב לישראל אחרי 505 ימים
מחבר דורית אסרף מזרחי
שורד השבי אלי-ה כהן ובת זוגו זיו עבוד התארסו צילום: אור גפן

שורד השבי אלי-ה כהן הציע היום (חמישי) נישואין לבת זוגו זיו עבוד. בני הזוג היו ביחד במיגונית המוות ב-7 באוקטובר, ממנה נחטף אלי-ה מבלי לדעת מה עלה בגורלה של זיו - שנלחמה כל הזמן הזה להחזירו. הוא שב לישראל לאחר 505 ימים בעזה.

אלי-ה הבטיח לעצמו שעד שכל החטופים החיים, ביניהם חבריו הטובים, יחזרו מהשבי, הוא יכתוב את העדות שלו ויספר בכל במה אפשרית כדי להיאבק עבורם, מה עבר עליו מרגע החטיפה ועד החזרה הביתה מהשבי אחרי 505 יום - וגם יציע נישואין לזיו.

הצעת הנישואין התקיימה על גג מלון בתל אביב, כשהשניים מוקפים בבני משפחה וחברים קרובים. היום הזה הפך לאחד המאושרים עבור הזוג הצעיר גם בזכות שזיו אמרה כמובן "כן" וגם בזכות הבשורה שספר העדות שלו "מפואודת" הגיע לזהב.

