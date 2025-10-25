זכרתם להזיז? ישראל עברה לשעון חורף

אזרחי ישראל כיוונו מחדש את שעונם הלילה, בשעה 02:00, כך ששעות האור הצטמצמו. המעבר לשעון הקיץ יתבצע ב-27 במרץ 2026
מחבר כתבי כאן חדשות
שעון
שעון צילום: S. Hermann & F. Richter, Pixabay

אזרחי ישראל הזיזו את השעון שעה אחת אחורה הלילה (בין שבת לראשון) בשעה 2:00. זאת לטובת מעבר לשעון החורף, כך שהרווחנו שעת שינה נוספת. המעבר לשעון הקיץ ייעשה ב-27 במרץ 2026.

המעבר בטלפונים הניידים אמור להיות אוטומטי, אך כך תוודאו בהגדרות המכשיר שהעדכון יבוצע:

משתמשי אייפון: הגדרות > כללי > תאריך ושעה > הפעילו את המתג של כיוון אוטומטי וודאו שהוא על אזור זמן ירושלים.

משתמשי אנדרואיד: הגדרות > מערכת/ניהול כללי > תאריך ושעה > סמנו תאריך ושעה אוטומטיים וודאו שאזור הזמן נמצא על ירושלים/ישראל.

חוק קביעת הזמן משנת 2013 הוא זה שמסדיר את המעבר בין שעון חורף לשעון קיץ בישראל. החוק קובע שהמעבר לשעון חורף מתבצע ביום ראשון האחרון של חודש אוקטובר (הזזת השעון שעה אחת אחורה), והמעבר לשעון קיץ מתבצע ביום שישי שלפני יום ראשון האחרון של חודש מרץ (הזזת השעון שעה אחת קדימה).

לפי החוק, הזמן במדינת ישראל נקבע במעבדה הלאומית לפיזיקה במשרד הכלכלה והתעשייה, בעזרת מערכת של ארבעה שעונים אטומיים, המסמנים את הזמן הלאומי כ-UTC(INPL) זמן היקום המתואם של ישראל.

במדינות רבות בעולם הפסיקו להזיז את השעון בעונת החורף, מתוך עדיפות לשעת אור נוספת משיקולים רבים, ביניהם טובת הכלכלה ומצב הרוח הציבורי.

