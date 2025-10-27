כאן רשת ב'

"אשתי נרצחה - ובביטוח לאומי מתעסקים בכמה זמן היינו יחד"

גבר שהתקשר לתוכנית "זה מגיע לכם", מאשים כי המדינה לא מספקת לו סיוע נפשי וכלכלי לאחר הטראומה שעבר
מחבר ד"ר גילי תמיר
יונתן זינדל, פלאש 90
יונתן זינדל, פלאש 90 צילום: המוסד לביטוח לאומי

"הכול התחיל בפרק ב' של חיים מאושרים. זכיתי להכיר את אהבת חיי לה חיכיתי. התחתנו והיא נכנסה להיריון. לפני חודש וחצי נעצרו לי החיים אחרי שהגרוש שלה רצח אותה". כך התחיל את סיפורו הגבר שהתקשר היום (שני) לתוכנית "זה מגיע לכם" בכאן רשת ב'.

הגבר שיתף כי היה עם אשתו ברגעים האחרונים: "הייתי שם בנשימות האחרונות שלה, יש לי מזל שלא ירו גם בי. עד שהגעתי לחצי השני שלי, לנחלה, הוא בא וחתך את החיים ברגע". הוא הוסיף כי במקום להיות להשקיע בריפוי ולהיות שם בשביל הילדים שלו מנישואין קודמים - ובתה של אשתו שנרצחה, הוא צריך "לעסוק באיך להביא כסף לדירה החדשה שקנינו, החובות שנכנסנו אליהן והמזונות שאני משלם".

המתקשר טען כי בגלל שחי עם אשתו פחות משנה ואין להם ילדים משותפים, הוא נאלץ להתמודד לבד עם האובדן מבלי לקבל עזרה מהמדינה. "אני לא זכאי לקצבת שארים, מענק פטירה וקבורה. אין לי תמיכה, משהו שיעזור לי. אין סבסוד לטיפול פסיכולוגי. בביטוח לאומי מסתכלים על הכנסות ולא על הוצאות".

"אני כל החיים עובד, משלם ביטוח לאומי וכשאני צריך אותם בנסיבות שלא רציתי להגיע אליהן, הם מתנערים מהכול. איבדתי את אשתי והם שואלים 'כמה זמן הייתם ביחד?', אני לא יודע איך אני ממשיך מכאן".

