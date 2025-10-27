ארי רוזנפלד בריאיון בלעדי: "אלי פלדשטיין בגד בי, הוא מכר אותי"

לראשונה מול המצלמות: "הנגד א'" משחזר את המפגשים הסודיים עם דובר רה"מ, את החקירות ואת ימי המעצר הארוכים; "רצו להוכיח שנתניהו מעורב כדי להביא להדחתו" | הסרט המלא - במוצ"ש בכאן 11

ארי רוזנפלד מתוך הסרט של שלי טפיירו צילום: -

במוצאי השבת הקרובה ישודר בכאן 11 הסרט "הנגד א'", שעוסק בארי רוזנפלד, הנאשם במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים. בסרט מדבר רוזנפלד לראשונה על מעורבותו באחת מהפרשות הנפיצות והרגישות במערכת הביטחון, שהובילה מאוחר יותר גם לפרשת "קטרגייט".

צפו בקטע מהסרט:

שובר שתיקה: ארי רוזנפלד מדבר על ההחלטה שקיבל להדליף מידע רגיש לראש הממשלה, השיחה והפגישה עם אלי פלדשטיין בקריה – והמעצר שבו עשו הכל כדי לשבור אותו | הסרט המלא של ⁦@shelleytap⁩ ישודר ביום שבת אחרי מהדורת השבת – בכאן 11 ובכאן בוקס pic.twitter.com/5xigZuPzpp — כאן חדשות (@kann_news) October 27, 2025

אחרי חודשים ארוכים במעצר ובחקירות משחזר רוזנפלד את הסיבה שבגינה העביר שלושה מסמכים מסווגים לידי דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לתקשורת הזרה, אלי פלדשטיין, ומתאר את המפגשים הסודיים איתו בקריה בתל אביב.

לדבריו, מטרתו הייתה להתריע בפני ראש הממשלה על מידע ביטחוני קריטי שלא הגיע אליו מהדרג הצבאי. אלא שפלדשטיין, לטענתו, "בגד בו" והדליף מסמך רגיש לעיתון "בילד" הגרמני מאחורי גבו: "פלדשטיין מכר אותי, פשוט מכר אותי. הבנתי את זה רק בחקירה", אמר.

רוזנפלד מתאר כיצד החוקרים ניסו, לדבריו, להוציא ממנו הודאה על הדלפה שיטתית מיחידת 8200 ללשכת ראש הממשלה, כדי להפליל את נתניהו: "הם רצו להוכיח שראש הממשלה מעורב כדי להביא להדחה", טען.

"הרגשתי שכורכים לי חבל סביב הצוואר, שזה יהיה יותר נוח למערכת אם פשוט אעלם", מספר רוזנפלד על ימי המעצר הארוכים ותחושת הייאוש שחווה, ומודה כי שגה במעשיו: "הייתי צריך לפעול אחרת. טעיתי".

הסרט "הנגד א'" ישודר במלואו במוצאי השבת אחרי מהדורת כאן חדשות בכאן 11 ובכאן BOX