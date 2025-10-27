פרשת המסמכים המסווגים

ארי רוזנפלד בריאיון בלעדי: "אלי פלדשטיין בגד בי, הוא מכר אותי"

ארי רוזנפלד בריאיון בלעדי: "פלדשטיין בגד בי ומכר אותי"
לראשונה מול המצלמות: "הנגד א'" משחזר את המפגשים הסודיים עם דובר רה"מ, את החקירות ואת ימי המעצר הארוכים; "רצו להוכיח שנתניהו מעורב כדי להביא להדחתו" | הסרט המלא - במוצ"ש בכאן 11
מחבר שלי טפיירו
Getting your Trinity Audio player ready...
ארי רוזנפלד מתוך הסרט של שלי טפיירו
ארי רוזנפלד מתוך הסרט של שלי טפיירו צילום: -

במוצאי השבת הקרובה ישודר בכאן 11 הסרט "הנגד א'", שעוסק בארי רוזנפלד, הנאשם במסגרת פרשת הדלפת המסמכים המסווגים. בסרט מדבר רוזנפלד לראשונה על מעורבותו באחת מהפרשות הנפיצות והרגישות במערכת הביטחון, שהובילה מאוחר יותר גם לפרשת "קטרגייט". 

צפו בקטע מהסרט:

 

אחרי חודשים ארוכים במעצר ובחקירות משחזר רוזנפלד את הסיבה שבגינה העביר שלושה מסמכים מסווגים לידי דוברו של ראש הממשלה בנימין נתניהו לתקשורת הזרה, אלי פלדשטיין, ומתאר את המפגשים הסודיים איתו בקריה בתל אביב. 

לדבריו, מטרתו הייתה להתריע בפני ראש הממשלה על מידע ביטחוני קריטי שלא הגיע אליו מהדרג הצבאי. אלא שפלדשטיין, לטענתו, "בגד בו" והדליף מסמך רגיש לעיתון "בילד" הגרמני מאחורי גבו: "פלדשטיין מכר אותי, פשוט מכר אותי. הבנתי את זה רק בחקירה", אמר. 

רוזנפלד מתאר כיצד החוקרים ניסו, לדבריו, להוציא ממנו הודאה על הדלפה שיטתית מיחידת 8200 ללשכת ראש הממשלה, כדי להפליל את נתניהו: "הם רצו להוכיח שראש הממשלה מעורב כדי להביא להדחה", טען. 

"הרגשתי שכורכים לי חבל סביב הצוואר, שזה יהיה יותר נוח למערכת אם פשוט אעלם", מספר רוזנפלד על  ימי המעצר הארוכים ותחושת הייאוש שחווה, ומודה כי שגה במעשיו: "הייתי צריך לפעול אחרת. טעיתי".

הסרט "הנגד א'" ישודר במלואו במוצאי השבת אחרי מהדורת כאן חדשות בכאן 11 ובכאן BOX 

עוד בנושא

ארי רוזנפלד

פרשת המסמכים: הפרקליטות מסכימה להקלת תנאי המעצר של הנגד

ישראל (שרוליק) איינהורן

השיחה המרובעת על המסמך המסווג וטענת איינהורן: הטעו אותי

תגיות |
בחירת העורכת
  • דוקותיים | השייט והכלב
    גל משתקם מהמאניה דרך גלישה עם הכלב סטיב | דוקותיים
  • למרות סיום המלחמה - העוינות נגד ישראל נמשכת
    החרם נמשך: אנשי האקדמיה מישראל שמנודים מהקמפוסים בעולם
  • זה לא סרט: איך נגנבו יצירות ששוות סכומי עתק יורו ממוזיאון הלובר?
    זה לא סרט: איך נגנבו תכשיטים יקרי ערך ממוזיאון הלובר?
  • הרומן בין שליחי טראמפ למסעדה התל אביבית
    המסעדה התל אביבית ששליחי טראמפ התמכרו אליה
  • איך נהפך קיבוץ נאות סמדר מקיבוץ סגור ומסוגר לפנינה תיירותית עולמית?
    מקיבוץ מסוגר לפנינה עולמית: המהפך של נאות סמדר

אולי יעניין אותך