קרול פסלר שדרסה למוות את הילד רפאל אדנה בן ה-4 הורשעה בהפקרה לאחר פגיעה

לאחר שהרשעתה בוטלה והמשפט חודש, בית המשפט דחה את טענתה של הנהגת בת ה-81 כי חשבה שפגעה באופנוע ולא באדם, והרשיע אותה פעם נוספת בעבירת ההפקרה

כשנתיים וחצי לאחר התאונה הקטלנית, בית המשפט לתעבורה בפתח תקווה הרשיע הבוקר (שלישי) את קרול פסלר, בת 81 מנתניה, בעבירת הפקרה לאחר פגיעה, שבמסגרתה נהרג הילד רפאל אדנה בן ה-4.

פסלר הודתה בפברואר האחרון בעבירת ההפקרה. אולם, בשלב הטיעונים לעונש, טען סנגורה כי לא התקיים אצלה היסוד הנפשי הנדרש להרשעה, מאחר שלא ידעה שפגעה באדם. השופט טל פרי קיבל אז את הטענה, ביטל את ההרשעה, והורה לקיים משפט הוכחות מלא. כעת, בתום אותו הליך, דחה בית המשפט את גרסתה של פסלר והרשיע אותה שוב.

על פי כתב האישום, שהוגש באמצעות עורך הדין שגיא שגב, ב-6 במאי 2023 נהגה פסלר ברכבה בשדרות בן גוריון בנתניה. באותה עת, חצה סבו של רפאל, תמיר צגאי, את הכביש יחד עם שני נכדיו, שלא במעבר חציה. ברגע שהחלו לרדת מאי תנועה, פגע רכבה של פסלר ברפאל ובידו של סבו. מיד לאחר הפגיעה, פסלר המשיכה בנסיעה רצופה מבלי שעצרה לעמוד על תוצאות התאונה או להזעיק כוחות הצלה. כתוצאה מהפגיעה, רפאל אדנה נפצע באורח קשה, ולאחר מספר ימים נקבע מותו בבית החולים. סבו נחבל וסבל משבר בכף ידו.

חקירת התאונה וההחלטה שלא להעמיד את פסלר לדין בגין אחריות לגרימת התאונה, עוררו סערה ציבורית ומחאת ענק תחת הסיסמה "צדק לרפאל". בפרקליטות הסבירו בעבר כי ההחלטה התקבלה לאחר שבוחני התנועה קבעו באופן חד-משמעי כי "התאונה הייתה בלתי נמנעת", וכי "המרחק שעברה הנהגת נכנס בתוך זמן התגובה".

במהלך החקירה, טענה פסלר כי שמעה "בום" וראתה שהמראה השמאלית שלה נפלה. לדבריה, כשהסתכלה במראה האמצעית הבחינה באופנוע של שליח "וולט", ושיערה שהוא זה שפגע בה והמשיך בנסיעה. היא התקשרה לבתה ודיווחה לה על הפגיעה, והשתיים סיכמו לקחת את הרכב למוסך למחרת. עם זאת, המשטרה הגיעה לביתן עוד בבוקר שלמחרת, לאחר שאיתרה את הרכב באמצעות המראה שנפלה בזירה ומצלמות אבטחה.

עו"ד שמעון לוי, הממונה על תחום התעבורה בפרקליטות מחוז מרכז, הבהיר בעבר את עמדת המדינה: "כשאדם טוען שהוא מעורב בתאונה, לא משנה מה טענתו ומה הנסיבות, אנו סבורים שעליו לעצור במקום ולברר את נסיבות התאונה. גם אם האופנוע נמלט, תברר שלא נפל ממנו אדם".

שמחה וזיו אדנה, הוריו של רפאל, התייחסו בעבר: "כאילו לא די בכך שאיבדנו ילד אחד, אנו מתמודדים עם ילד נוסף, בן 6, שחי את הטראומה יום יום. אנו מתמודדים עם נהגת שפגעה, הפקירה וברחה, והמערכת לא באה איתה חשבון למען יראו וייראו. עד רגע זה לא הגיעה הנהגת להביע צער על מה שעשתה".