לאחר המו"מ עם ממשלת גרמניה: אושר תקציב הרווחה למען ניצולי שואה ברחבי העולם

התקציב לטיפול ביתי לניצולי שואה הוגדל לסך 923.9 מיליון אירו, והפך לגדול ביותר בתחום בתולדות ועדת התביעות. גילם הממוצע של ניצולי השואה עלה בשנים האחרונות, ורבים מהם מתמודדים עם מצבים רפואיים מסובכים. נשיא הוועדה: "התקציב הזה קריטי כדי להעניק להם את האפשרות להזדקן בכבוד"

ועידת התביעות הודיעה היום (רביעי) על תוצאות המשא ומתן השנתי שקיימה עם משרד האוצר הפדרלי של גרמניה בשם ניצולי השואה החיים ברחבי העולם. במסגרת המשא ומתן לשנת 2026, הוגדל התקציב לטיפול ביתי בניצולי השואה לסכום של 923.9 מיליון אירו (1.08 מיליארד דולר), התקציב הגבוה ביותר לתחום זה בתולדות הארגון.

בין תוצאות המשא ומתן שמפרסמת היום ועידת התביעות:

תוספת של 30 מיליון אירו לטיפול ביתי בניצולי השואה ברחבי העולם, כך שהתקציב הכולל לשנת 2026 עומד על 923.9 מיליון אירו.

תקציבי החינוך בנושא השואה הוארכו בשנה נוספת, עם תוספת של 3 מיליון אירו – לסך כולל של 48 מיליון אירו בשנת 2029. בסך הכול יוקצו 175 מיליון אירו לארבע השנים הקרובות, ובחישוב כולל מאז תחילת התוכנית – 276 מיליון אירו.

תשלומי קרן הסיוע (Hardship Fund Supplemental Payments), עבור ניצולים הזכאים עד שנת 2027 הוארכו עד לשנת 2028 בגובה 1,450 אירו לשנה, וישפיעו על יותר מ־127 אלף ניצולים ברחבי העולם.

חסידי אומות העולם שאינם יהודים ושסיכנו את חייהם להצלת יהודים בתקופת השואה הזכאים כיום לקצבה חודשית מוועידת התביעות יהיו מעתה זכאים גם לטיפול ביתי בדומה לניצולים היהודים, כדי לאפשר להם להזדקן בכבוד בביתם.

הגיל הממוצע של הניצולים המקבלים סיוע לטיפול ביתי באמצעות תקציבי ועידת התביעות עלה מ־86 בשנת 2018 ל־88.5 בשנת 2024. הנתונים מצביעים על כך שהניצולים שנותרו אינם רק מבוגרים יותר, אלא גם מתמודדים עם צרכים רפואיים ומוגבלויות מורכבות יותר.

כך למשל, ניצול שב-2018 נזקק לעזרה בעבודות בית קלות, נזקק כיום לסיוע יומיומי בפעולות כמו רחצה והלבשה. באותה תקופה מדוברת, כמעט הוכפל מספר הניצולים הזכאים לסיוע מלא עקב מוגבלות קשה, כגון מחלת אלצהיימר, פרקינסון ודמנציה.

גדעון טיילור, נשיא ועידת התביעות: "הגדלת תקציב הרווחה ההיסטורי, בדגש על טיפול ביתי משקף את הצרכים המורכבים, שרק הולכים וגדלים של שורדי השואה ברחבי העולם. אף שאנו מאבדים בכל שנה רבים מהשורדים, אלה שנותרו עימנו הם מבוגרים ושבריריים מתמיד. התקציב הזה הוא קריטי כדי להעניק לכל אחד מהם את האפשרות להזדקן בכבוד בביתו, אותו הכבוד שנגזל מהם בצעירותם".