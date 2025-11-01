אחרי הביקורת: הממשלה תאשר מחר תקציב של כ-360 מיליון ש"ח לטובת שיקום סורוקה

כמעט חצי שנה חלפה מאז הפגיעה הישירה בבית החולים הגדול בדרום, כשבממשלה לא קידמו באופן משמעותי, אם בכלל, את שיקומו. כזכור, נזק משמעותי נגרם לתשתיות המים, הגז ומיזוג האוויר במקום וכן למעבדות
מחבר מיכאל שמש
בית החולים סורוקה אחרי פגיעת הטיל האיראני, יוני 2025
בית החולים סורוקה אחרי פגיעת הטיל האיראני, יוני 2025 צילום: יאיר תירוש, פלאש 90

הממשלה תאשר מחר (שני) תקציב של כ-360 מיליון שקלים לטובת שיקום בית החולים סורוקה, שנפגע מטיל איראני במהלך "עם כלביא". יחד עם תקציב קופת חולים כללית וכספי תרומות, צפוי להיאסף סכום של יותר ממיליארד שקלים לשיפוץ בית החולים בדרום.

מאז הפגיעה הישירה בבית החולים ביוני האחרון, נמתחה לא מעט ביקורת על מעורבות הממשלה בשיקום המרכז הרפואי הגדול בדרום. בחודש לאחר הפגיעה, סורוקה תיפקד כאתר בנייה עד כדי אתר הרס, עם מחלקות ללא מים ושירותים, ואנשי צוות שמתמודדים עם נזקי הפגיעה. כשני שלישים מבית החולים חזר לפעילות, בעוד חלק מהמחלקות הפנימיות עם סכנת זיהומים קשה.

"מדינת ישראל משחקת בבריאותם של תושבי הנגב", כך תקף בריאיון בכאן רשת ב' ראש עיריית באר רוביק דנילוביץ', את התנהלות הממשלה בנושא. "המדינה צריכה להתבייש בעצמה. אנחנו צריכים להסתמך על תורמים מעבר לים".

"לא מספיק לבוא ולהצטלם כשנופל טיל. זה בית החולים היחיד שיש בנגב. ציפיתי להחלטת ממשלה מהירה", הוסיף ראש העיר. "חברי הכנסת שלנו אטומים, הם לא מבינים שמדובר בחיי אדם". 

