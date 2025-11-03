שחיתות חמורה בהסתדרות: ארנון בר דוד ועשרות בכירים עוכבו

פרשת "יד לוחצת יד": המשטרה פשטה היום (שני) על משרדי ההסתדרות וביצעה גל מעצרים של בכירים בארגון ושל מעורבים נוספים במשק במסגרת פרשת שחיתות חמורה. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד עוכב יחד עם בת זוגו.

הפשיטה - שהתבצעה על משרדים בהסתדרות, על תאגידים וחברות ממשלתיות, על עיריות ועל 55 בתים פרטיים - החלה הבוקר סביב השעה 6:00. במסגרתה עצרו חוקרי להב 433 שמונה חשודים ועיכבו לחקירה 27 נוספים בהסתדרות ובמשק, בהם שני ראשי ערים ובכירים ברשויות המקומיות.

בין היתר, החוקרים פשטו על משרדו של יו"ר ועד עובדי הרכבת ליאב אליהו בחשד שניסה להחליף את חברת ביטוח ‏השיניים של 4,600 עובדי הרכבת לטובת סוכן הביטוח שנמצא בראש פרשת ההסתדרות. הנהלת הרכבת בלמה את המהלך וטענה כי ההחלטה התקבלה ללא תיאום עם ‏משאבי האנוש בחברה. אליהו מצידו עתר לבית הדין לעבודה והדיון בנושא נקבע לעוד שבועיים.

עוכב יחד עם זוגתו. יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד (צילום: אבשלום ששוני)

במסגרת החקירה, שהתנהלה באופן סמוי במשך שנתיים, עוכבו בכירים בעיריות ראשון לציון, חריש, קריית ביאליק, ראש העין ואשדוד. בנוסף, עוכבו בכירים בקק"ל, בווינגייט באל על וברכבת ישראל. 350 אנשים נוספים צפויים להיחקר במסגרת הפרשה.

מטעם ההסתדרות נמסר: "אנו בטוחים בחפות אנשינו ומשתפים פעולה עם רשויות האכיפה. מטבע הדברים, אין באפשרותנו להתייחס להליכים מתנהלים. פעילות ההסתדרות למען הציבור נמשכת כסדרה, לרבות כלל שירותי הארגון ברחבי הארץ".

החשד: יחסי "תן וקח" בין בכירי ההסתדרות לאיש עסקים

החשד המרכזי שעומד בלב פרשת השחיתות החמורה הוא מערכת "תן וקח" שניהלו בכירים בהסתדרות עם איש עסקים, במסגרתה לקוחות ששכרו את שירותיו של איש העסקים קיבלו "ג'ובים" ברשויות מקומיות ובתאגידים - תמורת טובות הנאה כספיות שעל פי החשד קיבלו הבכירים בהסתדרות.

השיטה: איש העסקים מחזיק בבעלותו חברת ביטוח ומנהל יחסי שוחד עם בכירים בהסתדרות ועם ראשי ועדים, כאשר על פי החשד הוא נותן להם טובות הנאה ובאמצעותם מצליח להשתלט על ג'ובים בתאגידים עירוניים, ברשויות מקומיות ובחברות ממשלתיות. בתמורה, הוא מקבל לקוחות לחברת הביטוח מאותם רשויות ותאגידים ובכך משלשל כספים לחברה שלו.

ראש להב 433 ניצב מני בנימין אמר הבוקר לאחר הפיכת הפרשה לגלויה: "מדובר בחקירה סמויה שנמשכה כשנתיים, במסגרתה נחשפו חשדות לעבירות מתחום טוהר המידות, אשר בוצעו לכאורה על ידי נושאי משרה בשירות הציבורי ובמשק הישראלי. מהחקירה עד כה מצטיירת תמונה המלמדת על יחסי 'תן וקח' בין אנשי עסקים וגורמים שונים במגזר הציבורי. החקירה עודנה נמשכת וצפויים להיחקר חשודים נוספים בימים הקרובים, החקירה מלווה על ידי המחלקה הכלכלית של פרקליטות המדינה".

סנ"צ יוסי גזית, ראש שלוחת יאח"ה צפון בלהב 433, התייחס לפרשת השחיתות בריאיון לרועי שרון ואסף ליברמן בכאן רשת ב': "איש העסקים הוא סוכן ביטוח שעשה בהסתדרות כשלו. על כל ראש הוא מרוויח הרבה כסף. הוא משחד בצורות שונות אישי ציבור. מדובר בטובות הנאה מהרבה סוגים - טיסות לחו"ל, תפקידים בכירים, שמפניות".

ראש שלוחת יאח"ה צפון בלהב, סנ"צ יוסי גזית על גל המעצרים בהסתדרות: "איש העסקים עשה בהסתדרות כשלו והרוויח הון. בתמורה נתן טובות הנאה מהרבה סוגים"



רשת ב' 🎙️| #קלמןליברמן@roysharon11@asaf_lib@Roi_Yanovsky pic.twitter.com/Uial6Zfhxv — כאן חדשות (@kann_news) November 3, 2025

"זו פרשה של הלבנת הון, של שוחד, עובדי ציבור בכירים שמעלו בתפקידם. בהתחלה זה נראה לנו קצת הזוי, אבל ככל שהעמקנו והפעלנו הרבה אמצעים טכנולוגיים עלתה תמונה עצובה ומצערת ורבת היקף", הוסיף סנ"צ גזית.