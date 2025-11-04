י-ם: נהגי אוטובוס הותקפו בגז מדמיע בארבעה אירועים שונים, באחד המקרים נפגעו גם נוסעים

זמן קצר לאחר שהסתיים המשחק בין בית"ר ירושלים והפועל באר שבע, ארבעה נהגים הותקפו במקרים שונים ברחבי העיר על ידי נערים. באחד המקרים נפתחו דלתות האוטובוס בכוח ונשברו, והנערים ריססו גז מדמיע לתוך האוטובוס ופגעו בנהג ובנוסעים

ארבעה נהגי אוטובוסים הותקפו הלילה (שלישי) בארבעה אירועים נפרדים ברחבי ירושלים באמצעות גז מדמיע. באחד האירועים נפגעו גם נוסעים שהיו באוטובוס. תלונות יוגשו במשטרת ירושלים.

ירושלים: נהגי אוטובוס הותקפו בגז מדמיע בארבעה אירועים שונים, באחד המקרים נפגעו גם נוסעים@VeredPelman @noam_goldberg1



אחד האירועים התרחש בקו 540, לאחר שהנהג העיר לנערים שהחלו לעשן באוטובוס והם הגיבו בריסוס גז מדמיע לעיניו.

בקו 62 פתחו נערים את דלת האוטובוס מבחוץ וריססו את האוטובוס בגז מדמיע. מהריסוס נפגעו גם נוסעים שפונו לטיפול רפואי. תקיפות דומות התרחשו באוטובוס נוסף של קו 62 ובקו 72.

מסתמן כי לפחות חלק מהתקיפות היו במעורבות של אוהדי בית"ר ירושלים, שהפסידה הערב להפועל באר שבע במשחק שנערך באצטדיון טדי בבירה. זו אינה הפעם הראשונה שאוהדי הקבוצה מעורבים באלימות כלפי נהגים בירושלים. ככלל, בימים בהם נערכים משחקי כדורגל גוברות התלונות על אלימות כלפי נהגים.

ראש מטה ירושלים בארגון כוח לעובדים, יעל שלו ויגיסר, הגיבה לאירוע: "התרענו על כך שתקיפת הנהגים תגיע גם לנוסעים ולצערנו כך קרה. מדובר בעליית מדרגה- ארבעה מקרים בערב אחד. אסור שהמקרים הללו ייכנסו לסטטיסטיקה המדממת בלי פתרון".

בארגון התריעו כי בדיון שנערך בעיריית ירושלים בשבוע שעבר מסרו נציגי המשטרה כי במקרים רבים נמנעות החברות מהעברת סרטוני מצלמות האוטובוסים למשטרה. "לא ייתכן כי אלימות של קבוצות עבריינים במרכז העיר נתפשת כאירוע נטול ראיות. בה בעת לא ייתכן שהחברות מתעלמות מאחריות לבטחון עובדיהם ונמנעות מהעברת הסרטונים. לא נעבור על כך בשתיקה".