בנק חדש נולד: בנק אש מבטיח לשתף את ההכנסות עם הלקוחות - האם הוא יצליח?

לא בכל יום נכנס בנק חדש לשוק - והיום זה קורה: בנק אש - בנק אוטונומי שמבטיח לא לגבות עמלות ולחלוק את הכנסותיו עם הלקוחות. האם הוא יוכל בכלל להתחרות בבנקים הגדולים, ומתי נוכל לפתוח חשבון?