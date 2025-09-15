00:03:51

בנק חדש נולד: בנק אש מבטיח לשתף את ההכנסות עם הלקוחות - האם הוא יצליח?

לא בכל יום נכנס בנק חדש לשוק - והיום זה קורה: בנק אש - בנק אוטונומי שמבטיח לא לגבות עמלות ולחלוק את הכנסותיו עם הלקוחות. האם הוא יוכל בכלל להתחרות בבנקים הגדולים, ומתי נוכל לפתוח חשבון?

