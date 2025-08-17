מהדורה
00:02:27

"קומץ מפלג, מחזקים את חמאס": נתניהו והשרים נגד מחאות משפחות החטופים

ראש הממשלה נתניהו יצא נגד יום השביתה למען החטופים - ואמר שמי שקוראים לסיום המלחמה מבטיחים ש-7 באוקטובר יחזור
ז'אנר:
תגיות:

בחירת העורכת

כתבות חדשותיות

בחירת העורכת

אולי יעניין אותך